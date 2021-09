Estem davant d'una nova bombolla immobiliària?

@EP





El sector immobiliari va viure en una bombolla durant gran part del temps fins que aquesta va esclatar. I ara els experts es pregunten si la societat està ficada en una altra bombolla com aquella. La realitat és diferent, sí, però hi ha alguns camins que condueixen pels mateixos llocs. En aquest moment adquirir un habitatge és més complicat, tant per als joves com per a les persones adultes.





No obstant això, les dades actuals indiquen que cada vegada és més complicat accedir als habitatges, però que també s'estan generant més. L'última vegada que va esclatar la bombolla immobiliària Espanya i moltes famílies es van veure afectades i fins i tot hi ha moltes d'elles que van perdre les seves cases.





LES DADES ACTUALS





Les dades que hi ha actualment comparats amb els de l'any anterior fan pensar que la recuperació del sector segueix per bon camí. La compravenda de cases s'ha disparat un 73,5% al juny respecte al mateix mes de l'any passat. I és que durant tot l'any 2021 aquest tipus d'operacions s'han anat succeint.





Això sí, els preus segueixen a l'alça. Això és una cosa que no varia. Durant el mes d'agost el preu va pujar un 5,2% segons dades de Tinsa que el compara amb els registres de l'any anterior. Si la cosa se centra en les hipoteques, el nombre de persones que va demanar una es va disparar un 41,2% respecte al mes de juny de 2020. I a això cal sumar-li que al juny es van concedir 37.961 crèdits, una xifra que supera els de l'última dècada.





Les dades hi són, però els experts avisen que de moment no cal crear alarma i que el risc que això succeeixi és baix. La pujada que es va detectar en l'anterior crisi estava al voltant del 10% i en aquesta tot just té la meitat. Per això, les xifres són bones, però no prou altes per parlar de bombolla.





La realitat és que la gent que compra un pis ara és molt diferent de la que ho feia anteriorment. Ara mateix la compravenda es realitza amb persones que volen millorar el seu habitatge, no amb joves que busquen la seva primera casa. Per això, venen la seva i compren una de nova. I, a més, segons els experts, és una cosa que passa dins i fora d'Espanya.





ELS TIPUS D'INTERÈS MARQUEN LA TENDÈNCIA





Els experts coincideixen en el fet que els tipus d'interès i la política monetària actual són dos indicadors molt importants per a saber en quin punt es troba la bombolla del sector immobiliari.





Això sí, una bombolla que no queda tan descartada és la que hi ha del lloguer. Durant l'últim període amb aquestes característiques, moltes persones optaven per llogar l'habitatge i no haver de pagar una hipoteca. Això, actualment, és més complicada, ja que el preu de la mateixa és molt complicat d'afrontar.





Segons un estudi de Fotocasa, en els últims cinc anys el preu del lloguer ha anat incrementant de manera ràpida. És més, no hi ha cap dada anterior d'una pujada com la que està experimentant durant els últims anys. El que està clar que en funció de la regió on se centri, la pujada o la baixada és molt diferent.





El problema que hi ha no és actual. La bombolla del sector immobiliari no està per ser ara mateix, sinó que és una futura bombolla la que podria generar problemes. Quan es reactivi l'economia i la demanda torni a pujar, els experts reconeixen que podria ser un moment complicat i que podrien suposar un veritable problema.





Amb tot això, els experts asseguren que ara mateix no hi ha una bombolla immobiliària com a tal i que és complicat que a curt termini pugui succeir. L'inconvenient real podria arribar en un futur si les coses segueixen estant de la mateixa manera.