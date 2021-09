Triomf paralímpic espanyol en els Jocs de Tòquio 2020

@EP







La delegació espanyola paralímpica ha tingut uns jocs impecables. Tot això ha estat gràcies, en part, a l'ajuda de l'ONCE i al seu president Miguel Carballeda que, al seu torn, és el president dels paralímpics.





Tòquio es presentava com una gran oportunitat de poder aconseguir medalles i brillar amb llum pròpia. Els esportistes espanyols no han desaprofitat l'oportunitat i han aconseguit sumar fins a 36 medalles en el seu caseller.





MIGUEL LUQUE - PLATA





Miguel Luque va aconseguir la seva setena medalla en uns Jocs Paralímpics. Va ser la primera medalla aconseguida per la delegació paralímpica i la va aconseguir en els 50 metres braça de la classe SB3 per a discapacitats físics.





ALFONSO CABELLO - OR





El ciclista andalús Alfonso Cabello es va proclamar nou campió paralímpic de la prova de quilòmetre contrarellotge C4-5 dels Jocs de Tòquio. L'espanyol va avantatjar en gairebé tres dècimes a Cundy i va millorar en una seva plusmarca mundial de C5 (1: 01.683)







HÉCTOR CATALÀ I GUSTAVO RODRÍGUEZ- PLATA







Els dos atletes espanyols han aconseguit penjar-se la medalla de plata en la modalitat de triatló en la classe PTVI, esportistes amb discapacitat visual. Una nova medalla que els converteix en subcampions olímpics.







ALFONSO CABELL, RICARDO TEN I PAU JARAMILLO - BRONZE







Els tres ciclistes han aconseguit la medalla de bronze després d'acabar en tercera posició en la prova de velocitat per equips. L'equip espanyol no ha aconseguit superar ni a la Xina ni a la Gran Bretanya per aconseguir una medalla millor, però van saber reaccionar per vèncer França i penjar-se el metall de bronze.







ÀLEX PALOMERO - BRONZE







Àlex Palomero va aconseguir una medalla de bronze en la prova de triatló, classe PTS4. Una cursa on va sortir tercer de l'aigua, va ser tercer a la bici i va acabar tercer en la cursa.





TONI PONCE (X2) - PLATA







El nedador paralímpic espanyol es va penjar dues medalles de plata en els Jocs. Arribava amb ganes de l'or, però es va quedar amb la plata en els 50 lliures S5 i els 100 metres braça.





YASSINE OUHDADI - OR







El corredor espanyol no només s'ha penjat la medalla d'or en els 5.000 metres per a esportistes amb discapacitat visual, sinó que a sobre ho ha aconseguit com a nou rècord d'Europa. 14'34 "13. Aquesta ha estat la marca de Yassine Ouhdadi que ja és campió olímpic a una cursa que ha entrat en la història.







KIM LÓPEZ - OR





L'atleta espanyol ha aconseguit penjar-se la medalla d'or, a més d'aconseguir el rècord del món. El seu llançament en pes ha arribat fins als 17,04 metres de distància.











SUSANA RODRÍGUEZ I SARA LOEHR - OR









Una altra de les grans alegries del dia l'han donat la parella Susana Rodríguez i Sara Loehr. També s'han proclamat campiones paralímpiques en triatló en la classe PTVI per a esportistes amb discapacitat visual.







ÍÑIGO LLOPIS - PLATA





Íñigo Llopis va haver de lluitar molt dur per aconseguir la medalla davant els seus rivals. Va acabar aconseguint la medalla de plata en els 100 metres esquena S8.







MARTA FERNÁNDEZ - OR, PLATA I BRONZE





Marta Fernández ha aconseguit fer triplet. L'or en els 50 metres braça de la SB3, la plata en els 50 papallona S5 i el bronze en els 50 metres estil lliure S4 de paràlisi cerebral per rematar una participació històrica.





SERGIO IBÁÑEZ - PLATA







Sergio Ibáñez va aconseguir penjar-se la medalla de plata en -66 quilos dels Jocs Paralímpics. A la final no va poder batre Kuranbaev, el número quatre del món, però va tancar una molt bona participació superant grans rivals.







ÓSCAR SALGUERO - PLATA







El nedador espanyol amb discapacitat física, Óscar Salguero, ha conquistat la medalla de plata en la prova dels 100 metres braça SB8, que va suposar el quart metall per a Espanya en la cita de la capital japonesa.





SARA MARTÍNEZ - PLATA





Sara Martínez ja pot dir que és medallista paralímpica i, a sobre, amb una medalla de plata. Un salt de 5,38 metres han estat suficients per penjar-se el metall i sumar la tercera de les medalles per l'atletisme espanyol.







EVA MORAL - BRONZE





Eva Moral ha pujat a podi en la seva primera participació paralímpica. Una medalla de bronze en triatló on va saber gestionar perfectament el ritme en totes les proves.





MICHELLE ALONSO - OR







Michelle Alonso ha tornat a proclamar-se campiona paralímpica en els 100 metres braça. I, a més, el més increïble de tot és que ha tornat a polvoritzar el rècord del món.





GERARD DESCARREGA - OR









Gerard Descarrega ha aconseguit sumar la seva medalla d'or en la categoria de 400 metres en T11 costat del seu company i guia Guillermo Rojo. És la seva segona medalla d'or, ja que va ser campió a Rio.





ADIARATOU IGLESIAS - OR I PLATA





L'atleta espanyola Adiaratou Iglesias ha conquistat la medalla d'or en els 100 metres de la classe T13 (discapacitat visual) dels Jocs Paralímpics de Tòquio. A més, Iglesias ha aconseguit sumar la medalla de plata en els 400 metres amb discapacitat visual.







SARAI GASCÓN - PLATA I BRONZE















Sarai Gascón s'ha convertit en subcampiona paralímpica en els 100 metres estil lliure S9 dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. A més, també ha conquistat la medalla de bronze en els 100 papallona S9.





NURIA MARQUÈS - PLATA I BRONZE





La nedadora catalana Núria Marquès ha sumat dues medalles en els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Una medalla de plata en els 100 metres esquena i una de bronze en els 200 metres estil S9.





MÍRIAM MARTÍNEZ - PLATA





Míriam Martínez va haver de deixar el futbol sala i reinventar-se: va començar a practicar llançament de pes i s'ha penjat la medalla de plata als Jocs Paralímpics de Tòquio 2020.







JUAN ANTONIO SAAVEDRA - BRONZE





Juan Antonio Saavedra ha aconseguit la medalla de bronze en la prova de carabina estesa de 50 metres SH1. Una prova on ja va aconseguir la medalla de plata en els jocs de Londres el 2012 i on a Tòquio ha acabat tercer.







IVÁN CANO - PLATA





Iván Cano ha aconseguit penjar-se la medalla de plata en la seva primera participació en els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Un salt de 7.04 metres l'ha portat a igualar la seva millor marca personal i li ha valgut la seva primera medalla de plata.





JORDI MORALES I ÁLVARO VALERA - BRONZE





El tennista català Jordi Morales i el sevillà Álvaro Valera han guanyat la medalla de bronze en les proves per equips de tenis de taula de classe 6-7 de discapacitat.







TERESA PERALES - PLATA





La nedadora Teresa Perales s'ha penjat la medalla de plata en els 50 metres esquena de la classe S5 dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020.







SERGIO GARROTE - OR I BRONZE





El ciclista català ha aconseguit un doblet en els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Primer es va penjar la medalla d'or en la prova contrarellotge classe H2 de ciclisme de ruta. I, posteriorment, va aconseguir sumar un nou bronze en la cursa en ruta.







CHRISTIAN VENGE I NOEL INFANT - BRONZE





Els espanyols Christian Venge i Noel Infant s'han penjat la medalla de bronze en tàndem després de competir en la prova contrarellotge dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020 i fer una bona carrera en carretera.







HÉCTOR CABRERA - BRONZE





L'atleta espanyol va aconseguir la seva medalla de bronze en el llançament de javelina. És la primera vegada que aconsegueix una medalla en els jocs paralímpics i, a més, va aconseguir ser subcampió de món a Dubai.





LUIS MIGUEL MARQUINA - BRONZE





A la contrarellotge, Luismi Marquina va aconseguir sumar un més que merescut bronze. Va ser la primera medalla d'Espanya en la modalitat de ciclisme en ruta.