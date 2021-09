Barcelona i Madrid, objectiu dels inversors estrangers que es dediquen a la compravenda d'hotels

@EP





Espanya és el país sobre el qual tenen els ulls molts inversors estrangers que es dediquen a la compravenda d'hotels. De fet, les grans cadenes hoteleres espanyoles han realitzat molts moviments durant els mesos d'estiu: Meliá va vendre vuit hotels a un vehicle institucional per 200 milions d'euros i a canvi va comprar l'hotel Apollo de Barcelona. Per la seva banda, NH va vendre l'hotel Calderón de Barcelona i RIU va comprar 19 hotels a TIU.





Aquests són només alguns exemples dels moviments realitzats al país en els últims mesos, cosa que no passa en altres com el Regne Unit o Alemanya. Per això, els inversors estrangers han analitzat la situació a Europa i han decidit que Espanya i més en concret Madrid i Barcelona són les millors opcions.





En altres països com els citats o França, els governs han injectat una gran quantitat de diners al sector hoteler i gràcies a això, han pogut suportar la crisi sense haver de recórrer a la compravenda. I, encara que a Espanya hi ha hagut ajudes com els ERTE o els crèdits ICO, aquests no han estat suficients.