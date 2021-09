La malaltia de Lyme causada per les paparres s'expandeix per Catalunya i València

Pixabay





La malaltia de Lyme és una infecció d'origen bacterià que es contreu per la picada d'una paparra i que pot ocasionar greus problemes de salut. Els primers casos a Espanya es van detectar en els anys 90 i recentment s'ha expandit de manera exponencial.





Tant és així que Compromís ha demanat al Govern central més mesures per lluitar contra la malaltia de Lyme, fent referència a la ràpida expansió que està experimentant en comarques valencianes com la Plana o el Maestrat.





No obstant això, també està creixent el nombre de casos diagnosticats en comarques catalanes com l'Alt Empordà, a la que hi ha aiguamolls que afavoreixen la proliferació de paparres.





QUÈ ÉS LA MALALTIA DE LYME?





Encara que en la majoria dels casos les picades de les paparres (que es troben especialment en zones rurals) resulten inofensives, altres vegades provoquen malalties i una d'elles és la de Lyme.





La malaltia de Lyme està reconeguda a nivell mundial i els casos detectats es registren a Espanya mitjançant la classificació CIE-10. Per diagnosticar-la, els sanitaris es basen en el quadre clínic del pacient i s'ajuden d'una serologia per detectar anticossos.





Però en moltes ocasions resulta difícil diagnosticar-la. Primer de tot, perquè els símptomes poden presentar-se mesos o fins i tot anys després de contraure la infecció. D'altra banda, aquests símptomes poden ser molt variats, afectant a la pell, a les articulacions, a el cor o a el sistema nerviós. Aquests poden ser, per exemple, coll rígid, cansament, formigueig o entumiment de braços i cames.





Aquests símptomes es poden confondre amb els d'altres patologies, sobretot si la persona que els presenta no viu en una zona rural en què la malaltia de Lyme es consideri endèmica. És per això que des de Compromís demanen al Govern central lluitar contra la infecció: si no es detecta ràpid, pot cronificar-se.







Diuen, a més, que hi ha zones en què "és impossible treballar el camp o realitzar activitats esportives sense veure com se t'omple el cos de paparres. Treure-les del cos és una acció de risc, i cada dia hi ha més malalties transmeses per aquests animals". Així, insisteixen que "el cas de la malaltia de Lyme és més preocupant, ja que els seus símptomes poden trigar mesos o anys a aparèixer, i davant la falta de símptomes no s'efectua el tractament que mitigaria o impediria aquests efectes".