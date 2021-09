La mortalitat per Covid-19 als EUA ha pujat un 131% en l'últim mes

Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units han alertat que les morts diàries per coronavirus han augment al país un 131 per cent en l'últim mes. En parallel, les autoritats mèdiques demanen als ciutadans extremar les mesures de precaució amb motiu del pont festiu pel Dia del Treball.





Als Estats Units han mort a causa de la pandèmia 644.848 persones, segons les últimes dades dels CDC, que xifren en 39,8 milions el nombre de casos acumulats.





La variant delta és ja la principal responsable dels nous ingressos hospitalaris, amb 89.916 pacients el 2 de setembre, xifres que no s'havien vist des del 30 de gener, quan 89.657 persones van haver de ser hospitalitzades. En alguns estats, com Geòrgia, Kentucky i Hawaii, no hi ha espais lliures a les unitats de vigilància intensiva.





Els CDC han informat també d'un augment dels ingressos de nens i adolescents. El principal responsable de la lluita contra el coronavirus als Estats Units, Anthony Fauci, ha assenyalat que encara no hi ha dades per determinar que aquesta soca es presenta de manera més agressiva entre els menors d'edat, que poden accedir a la vacuna de Pfizer a partir dels 12 anys.





TERCERA DOSI





Fauci ha avançat també aquest diumenge que el pla d'injecció de reforç de la vacuna contra la Covid-19 per a persones immunodepressives podria no estar llest íntegrament pel 20 de setembre, tal com es va assenyalar en un primer moment, encara que confia que el possible retard sigui com a màxim d'un parell de setmanes.





En aquest sentit, Fauci ha explicat que les autoritats federals dels Estats Units ja han rebut la informació de la candidata de Pfizer per a aquesta tercera dosi. Per tant, podria ser la primera a obtenir el vistiplau de l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA), a l'espera que Moderna presenti les seves dades.





"Esperem que Moderna també pugui fer-ho per tenir-ho de manera simultània, però si no, ho farem per ordre", ha dit Fauci, qui troba "molt probable" que almenys una part del pla pugui estar llest per a la data assenyalada, segons ha declarat a la cadena CBS.