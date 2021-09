Un metge practica un avortament sobre el nadó equivocat

Nadó - Unsplash





Una mare que anava a donar a llum a bessons a finalitzat l'experiència de la pitjor manera possible: el seu embaràs es va complicar perquè un dels seus dos fills estava tenint problemes de creixement i els metges van entendre que no podria néixer viu, així que li van practicar un avortament amb la intenció de salvar la vida de l'altre nadó.





No obstant això, res va acabar com pensaven i, en un error inexplicable, el doctor va acabar practicant l'avortament sobre el nadó que estava sa, provocant la mort sa. El succés va tenir lloc al Birmingham Women 's and Children' s NHS Foundation Trust, al Regne Unit.





Aquesta tragèdia es suma a la llista dels 700 errors comesos en els hospitals del sistema públic de salut anglès que han acabat en mort.