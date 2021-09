Sonia Ferrer va estar a punt de morir per una sèrie de negligències mèdiques

Sonia Ferrer @ep





Sonia Ferrer ha obert un fil a Twitter que ha sorprès a tots el món. Arran de la mort d'Olatz Vázquez, una periodista de 27 anys que ha mort per càncer i que en el seu moment va denunciar la seva lenta detecció, la presentadora ha volgut fer pública també la seva experiència.





Al fil publicat a la coneguda xarxa social, Ferrer ha explicat que, quan tenia 15 anys, sentia uns dolors insofribles que no van ser atesos com devien pels metges: van insinuar que el seu dolor era imaginari, que havia agafat una infecció per anar a dormir amb qui no devia, que simplement eren gasos i fins i tot li van arribar a treure els queixals del judici pensant que era un dolor reflex. Però no, Sonia tenia càncer d'ossos i el temps corria en contra seu.





Tres anys després dels primers dolors, un oncòleg li va diagnosticar un tumor d'os a la columna que li escanyava la medul·la.









Aquest retard en el diagnòstic va provocar que el tumor es tornés massa gran per extreure'l sense tocar la medul·la, posant en risc la seva mobilitat. Afortunadament, el procés quirúrgic va sortir bé i finalment, va poder seguir caminant, encara que veiés truncada la seva carrera com a ballarina.