Europa revisa novament les vacunes del Covid-19 després de detectar 7 casos de síndrome inflamatori multisistémico

El comitè de seguretat de l'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les sigles en anglès) està avaluant si hi ha un risc de síndrome inflamatori multisistèmic (MIS) amb les vacunes COVID-19 després de l'últim informe de 'Comirnaty', vacuna desenvolupada per Pfizer-BioNTech, que notifica cinc casos després de la vacunació. A més, l'agència informa que fins al 19 d'agost s'han rebut dos casos més, un amb la vacuna de Moderna, 'Spikevax', i un altre després de la vacunació amb el sèrum de Janssen.





"És probable que les xifres canviïn i s'actualitzaran segons sigui necessari i a mesura que avanci l'avaluació", assenyala l'EMA, qui aclareix que, de moment, "no hi ha canvis en les recomanacions actuals de la UE per a l'ús de vacunes COVID -19 ".





Els casos notificats com MIS s'ha produït en tot l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i els casos s'han recollit de la base de dades Eudravigilance. Alguns dels casos van ocórrer en adults més que en nens. L'últim cas notificat, segons informa, és el d'un jove de 17 anys a Dinamarca que, després que ha passat, s'ha recuperat del tot. Si és el cas la vacunació va ser amb 'Comirnaty'.





MIS és una afecció inflamatòria greu que afecta moltes parts de el cos i els símptomes poden incloure cansament, febre intensa persistent, diarrea, vòmits, mal de panxa, mal de cap, mal de pit i dificultat per respirar. Anteriorment, es va informar MIS després de la malaltia COVID-19. El pacient danès, però, no tenia antecedents de COVID-19.





En qualsevol cas, aquesta síndrome és estrany i la seva taxa d'incidència abans de la pandèmia de COVID-19 estimada en 5 països europeus era del voltant de 2 a 6 casos per 100.000 per any en nens i adolescents menors de 20 anys i per sota de 2 casos per 100.000 per any en adults de 20 anys o més.





De moment, el PRAC recomana als professionals de la salut informar qualsevol cas de MIS i altres esdeveniments adversos en les persones que reben aquestes vacunes. Per ara, s'avaluaran les dades disponibles a MIS per determinar si la malaltia pot ser causada per la vacuna.





COVID-19 VACCINE JANSSEN I TROMBOEMBOLISME VENÓS





Com a part del control continu de seguretat de les vacunes COVID-19, el PRAC segueix revisant les dades sobre casos de tromboembolisme venós (coàguls de sang a les venes) amb la vacuna COVID-19 Janssen.





Aquest problema de seguretat és diferent de l'efecte secundari molt poc comú de la trombosi amb síndrome de trombocitopènia (TTS) (és a dir, coàguls de sang amb plaquetes baixes).





El tromboembolisme venós es va incloure en el pla de gestió de riscos de la vacuna COVID-19 Janssen com un tema de seguretat a investigar, basat en una major proporció de casos de tromboembolisme venós observats dins de el grup vacunat en comparació del grup placebo en els primers estudis clínics utilitzats per autoritzar aquesta vacuna.





El PRAC avaluarà dades addicionals de dos grans assaigs clínics de la vacuna, que seran presentats en breu pel titular de l'autorització de comercialització de la vacuna, per tal d'avaluar més a fons si l'afecció està relacionada amb la vacuna.