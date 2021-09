Sanitat alerta que els selfies han estès els polls entre adolescents i adults

@ep





Al setembre, amb la tornada a les escoles i escoles infantils, es produeix un augment de casos de pediculosi o infestació de polls, especialment entre la població infantil. Per aquest motiu, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha emès un decàleg de recomanacions on alerta que pràctiques de contacte com els selfies s'han estès polls entre adolescents i adults.





Els polls són insectes paràsits sense ales que infesten especialment a la població infantil, adherint-se al cabell per tal d'alimentar-succionant sang de l'cuir cabellut. Es troben habitualment al clatell i darrere de les orelles, i es desplacen fàcilment d'un pèl a un altre, encara que no salten ni volen.





Aquestes infestacions es coneixen com pediculosi i causen molta picor i irritació del cuir cabellut, sent molt molestes i recurrents. El signe més freqüent de la seva presència és el gratat del cap, que pot ser tan intens que, sovint, provoca lesions erosives de la zona infestada.





Conscient d'aquesta situació, recomana ensenyar als nens i a les nenes a no compartir gorres, pintes o tovalloles; revisar el clatell i darrere de les orelles; els nens i nenes amb els cabells llargs han de portar recollit en parcs de boles o campaments, i conscienciar-los de la importància de no gratar per evitar lesions en el cuir cabellut





D'altra banda, utilitzar els pediculicides seguint les instruccions d'ús. A continuació, pentinar amb una llemenera o una pinta de pues fines i fortes, que hauran de netejar un cop aplicat el producte. Repetir l'aplicació de pediculicida als 7-10 dies i no barrejar diferents productes pediculicides ja que pot ser perillós.





Finalment, recorda que no cal usar aquests productes de manera preventiva, ja que es disminueix la seva eficàcia; que només s'han d'utilitzar quan s'observin polls vius o llémenes, i que en cas d'infestacions repetides, utilitzar repel·lents de polls.