Una dona va ser tancada durant 25 anys en el seu garatge perquè a la seva mare no li agradava el seu nòvio

Una dona tràgica va estar tancada a l'àtic de la seva mare durant 25 anys després que la seva vida sexual s'avergonyís a la seva família. Blanche Monnier hauria mort en una habitació sense finestres com ho havia planejat la seva pròpia mare si no hagués estat per un avís anònim.





És un dels casos d'empresonament forçós més horribles en la història de la humanitat, i encara té el poder d'espantar i disgustar, més d'un segle després d'haver succeït.





En 1876, quan Blanche de Vienne, de França, tenia 25 anys, va conèixer a un home amb el qual volia casar-se, però no va complir amb les altes expectatives de la seva mare, Madame Monnier. La seva mare era vídua, de manera que confiava que la seva bella filla es casés amb diners per mantenir la família vivint amb l'alt nivell a què estaven acostumats.





The Daily Star informa Blanche Monnier va deixar clar sempre a la seva mare que no es casaria amb cap dels seus pretendents 'seleccionats' i que sempre triaria l'amor sobre els diners ... però després simplement va desaparèixer i no es va tornar a saber d'ella.





Madame Monnier i el seu fill Marcel van tancar a Blanche en una habitació de dalt, posant claus en les finestres i encadenant-la a un llit. Els van dir als veïns que van escoltar els seus crits que s'havia tornat boja, la qual cosa va ser suficient perquè els seus protestes i sanglots no aixequessin sospites.





Fingien que ella havia mort i havien passat per un procés de dol públic, i simplement seguien amb les seves vides com si ella mai hagués existit.





Però ella existia, i estava podrint-se lentament fins a morir en una habitació tancada amb cadenat al pis de dalt. Blanche va romandre encadenada a un llit en aquesta habitació fins que va complir cinquanta anys.





Es va veure obligada a defecar on dormia, alimentada només amb les sobres que un servent llançava al seu bruta llit i totalment ignorada. El seu pes es va desplomar a només 24 quilos.





Abandonada en la foscor durant tot aquest temps, desnodrida i sola, a part de les rates i insectes que venien a donar-se un festí amb els detritus supurants, la mateixa Blanche lentament es va tornar boja i va perdre la capacitat de parlar amb oracions completes.





Però el 23 de maig de 1901, l'oficina del fiscal general de París va rebre una misteriosa carta que, segons el Daily Star, deia: "Monsieur fiscal general, tinc l'honor d'informar-lo un fet excepcionalment greu. Em refereixo a una solterona que està tancada a la casa de Madame Monnier, mig morta de fam, i que viu en unes escombraries putrefacta durant els últims 25 anys, en una paraula, en la seva pròpia immundícia ".





La policia tenia dubtes, els Monnier eren una família aristocràtica respectada, però de totes maneres van anar a investigar, i gràcies a Déu que ho van fer. Van trobar una porta tancada amb cadenat, la van obrir i immediatament van ser colpejats per la pudor de l'habitació tancada sense ventilació.





Segons els informes, un testimoni va dir: "Immediatament vam donar l'ordre d'obrir la finestra abatible. Això es va fer amb gran dificultat, ja que les velles cortines de color fosc es van caure en una forta pluja de pols. Tan aviat com la llum va entrar en l'habitació, vam notar, a la part de darrere, ajaguda en un llit, amb el cap i el cos coberts per una manta repulsivament bruta, una dona identificada com Mademoiselle Blanche Monnier ", relata.





"La infortunada jeia completament nua sobre un matalàs de palla podrida. Al seu voltant es formava una mena de crosta feta d'excrements, fragments de carn, verdures, peix i pa podrit ", expliquen els testimonis.