Un adolescent s'injecta mercuri per tenir superpoders com un X-Men

Pixabay





Un adolescent de 15 anys d'Estats Units s'ha injectat mercuri extret d'un termòmetre amb la ferma intenció de convertir-se en un X-Men.





Així ho diu un informe mèdic que ha fet públic el Centre Nacional d'Informació Biotecnològica i que ha recollit The Mirror . L'objectiu del noi era "convertir-se en un superheroi a la vida real" i per això es va injectar mercuri diverses vegades per via subcutània al braç.





Això va fer que l'adolescent patís una "úlcera que no va cicatritzar". Després d'això, "es va realitzar un procediment quirúrgic per tractar l'úlcera i reduir els nivells de mercuri en sang i orina. No obstant això, el pacient no va desenvolupar signes clínics d'intoxicació crònica, la qual cosa demostra que la injecció subcutània de mercuri té un risc baix de toxicitat sistèmica".





EN EL PASSAT VA INTENTAR FER DE SPIDERMAN





Aquesta vegada no ha estat l'única en què el noi ha intentat desenvolupar superpoders. Temps enrere va forçar patir picades d'aranya perquè volia ser Spiderman.





En l'informe, assenyalen que això va sorprendre als metges perquè "no tenia altres problemes psiquiàtrics i tenia un coeficient intel·lectual normal".