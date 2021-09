Mossegar-se les ungles pot provocar importants problemes bucodentals, segons alerten els dentistes

L'hàbit freqüent de mossegar-se les ungles, conegut com onicofàgia, pot provocar importants desordres bucodentals, segons s'adverteix des del Consell General de Dentistes, els que recomanen acudir a la consulta, al menys, dues vegades a l'any en cas de tenir aquesta pràctica per a realitzar una revisió i evitar patologies futures.





Aquest hàbit repetitiu sol iniciar al voltant dels 4-6 anys. De fet, alguns estudis xifren la seva prevalença en un 30 per cent dels menors. El mossegar-se les ungles, a l'igual que altres costums no saludables (succió del polze, per exemple) en aquestes edats, pot arribar a produir moviments dentaris anòmals i originar una maloclusió.





A més, les dents de llet també pateixen l'abrasió de l'esmalt, a l'igual que les dents permanents. Així, segons els dentistes, els problemes bucodentals més freqüents que poden sorgir al mossegar-se les ungles són: desgasts i microfractures en l'esmalt de les dents, sobretot en els incisius superiors; problemes en l'articulació temporomandibular (ATM), com dolor i espetecs, pel fet que aquest hàbit obliga a un avançament forçat de la mandíbula; i els bacteris i altres microorganismes que es troben sota les ungles poden originar problemes en les genives i aftes bucals de repetició.





En casos molt extrems, adverteixen que si la onicofàgia s'associa a altres patologies com, per exemple, el bruxisme, es pot veure compromesa la supervivència d'alguna dent. Per això, asseguren que les persones que tenen aquest hàbit "han de ser conscients dels problemes bucodentals que poden sorgir si no aconsegueixen controlar-ho". A través de les revisions periòdiques, conclouen, "el dentista comprovarà si la onicofàgia s'ha produït algun dany a la boca del pacient i podrà ser tractat per evitar patologies més greus".