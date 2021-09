El consum d'alcohol en l'adolescència augmenta el risc de contraure càncer de mama

L'alcohol està associat a un major risc de desenvolupar càncer de mama, especialment el que es consumeix durant l'adolescència, segons un subanàlisi de l'estudi epidemiològic 'EpiGEICAM', dut a terme per investigadors de l'Institut de Salut Carlos III de el Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i el grup GEICAM d'Investigació en Càncer de Mama, finançat per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).





"Hi havia evidència que l'alcohol s'associa amb el càncer de mama, encara que no tanta sobre el seu efecte en les diferents fases de la vida, i aquí precisament hi ha la novetat d'aquest estudi, que analitza la trajectòria del consum d'alcohol al llarg de tota la vida, amb una metodologia que permet combinar la informació de les pacients en la seva adolescència, joventut i maduresa ", explica la doctora Marina Pollán, directora de el Centre Nacional d'Epidemiologia de l'Institut de Salut Carlos III (CNE-ISCIII), co -Coordinadora de el Grup de Treball de GEICAM de Tractaments Preventius, Epidemiologia i Càncer Heredofamiliar i membre de la Junta Directiva de GEICAM.





L'objectiu d'aquesta nova anàlisi de l'estudi 'EpiGEICAM', que ha comptat amb la participació d'investigadors de 23 hospitals de 9 comunitats autònomes, va ser comparar la influència del consum d'alcohol al llarg de les diferents etapes de la vida de dues cohorts de dones. De les 2.034 participants en l'estudi (la meitat d'elles aproximadament sense càncer de mama, cohort de controls), el 77,6 per cent havia consumit alcohol al llarg de la seva vida en diferent grau.





Es identificar quatre trajectòries de consum d'alcohol: la primera (45%), composta per dones amb baix consum d'alcohol (menys de 5 g / dia) al llarg de la seva vida; la segona (33%), per aquelles que gradualment van passar d'un consum baix d'alcohol en l'adolescència a un consum moderat en l'edat adulta (entre 5 i 15 g / dia); en el tercer grup (16%) van passar d'un consum moderat en l'adolescència a un menor consum en l'edat adulta i, en el quart grup (6%), d'un consum moderat en l'adolescència al major consum en l'edat adulta ( més de 15 g / dia).





A ADOLESCENTS, EL CONSUM D'ALCOHOL DUPLICA EL RISC





Els resultats d'aquesta investigació revelen que, a major consum d'alcohol acumulat al llarg de la vida, major risc de càncer de mama, especialment en dones postmenopàusiques, cosa que ja es coneixia però que és "interessant constatar", segons els autors de l' estudi, que suposa un dels majors en càncer de mama realitzats a Espanya, i aporta claus per entendre la relació entre l'estil de vida i el risc de desenvolupar càncer de mama. Els resultados han estat publicats a la revista 'British Journal of Cancer'.





A més, de les dades es desprèn que "en les dones amb un consum d'alcohol moderat en l'adolescència i amb un major consum en l'edat adulta, es duplica el risc de càncer de mama en comparació amb aquelles dones amb baix consum d'alcohol a al llarg de la seva vida ", assenyala la doctora Pollán. L'associació entre el consum d'alcohol i el risc de desenvolupar un càncer de mama, sobretot el consum durant l'adolescència, "té una explicació biològica, perquè aquest és el període de temps en què s'està desenvolupant la glàndula mamària", detalla aquesta experta.





El següent grup identificat amb major risc va ser l'integrat per les dones que van passar d'un consum moderat en l'adolescència a un menor consum en l'edat adulta, mentre que la tercera posició l'ocupen les dones que van passar de tenir un consum d'alcohol baix en l'adolescència a un consum moderat en l'edat adulta.





Els resultats revelen, així mateix, que el risc de càncer de mama relacionat amb l'alcohol va ser més gran en les dones postmenopàusiques, especialment en aquelles amb un pes corporal baix o en el rang normal. "Aquest fet podria explicar-se en part per l'efecte que té l'alcohol sobre l'augment dels nivells d'estrògens (hormones sexuals femenines), que podria ser més important en dones postmenopàusiques, en què l'ovari deixa de funcionar, i fins i tot més destacat en aquelles amb menor quantitat de greix corporal, ja que el teixit gras és la principal font d'estrògens després de la menopausa ", assenyala la doctora Carolina Donat, de el Departament de Medicina Preventiva de la UAM, primera signant de l'article i membre de CIBERESP.





Pel que fa a l'associació entre les diferents trajectòries de consum d'alcohol i el risc de presentar un subtipus específic de càncer de mama, només es van observar diferències significatives per al subtipus luminal (present en el 70,3% dels casos). "Això s'explica perquè els subtipus de càncer de mama amb expressió de receptors hormonals en les cèl·lules tumorals, a més de ser els més freqüents, són els que més es relacionen amb els factors que condueixen a un augment dels nivells d'hormones circulants", expressa la directora de l'CNE-ISCIII.





"Amb els resultats d'aquest nou anàlisi de l'estudi 'EpiGEICAM' vam concloure que caldria impulsar polítiques de salut que contribueixin a sensibilitzar la societat en general, i especialment als adolescents, sobre la relació entre el consum d'alcohol en aquesta etapa de la vida i l'augment de el risc de desenvolupar un càncer de mama al llarg de tota la seva vida ", finalitza la doctora Pollán.