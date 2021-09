El Govern central demana per carta a Casado que "torni a la institucionalitat" i que renovi el CGPJ

La ministra de Política Territorial i Portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, ha enviat una carta al president de PP, Pablo Casado, perquè "torni a la sendera de la institucionalitat", d'una banda, reincorporant a Pacte Antitransfuguisme i, de l'altra, accedint a renovar ja el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i la resta d'institucions amb mandat caducat.





@EP





"L'única estratègia de Casado és boicotejar i trencar tots els ponts que s'han unit a aquest país en democràcia", ha denunciat Rodríguez en una entrevista a RNE, en què ha insistit que l'òrgan de govern dels jutges porta més de 1.000 dies bloquejat.





En aquest context, la portaveu ha anunciat que ha enviat una carta a Casado perquè "torni a la sendera de la institucionalitat", tal com li han demanat "tots els partits" de l'anomenada Comissió de Seguiment del Pacte per l'Estabilitat Institucional i lluita contra el Transfuguisme Polític que ella presideix, en la seva qualitat de ministra de Política Territorial.





Aquesta petició respon a la decisió que va prendre el PP al juny d'abandonar l'abans conegut com a Pacte Antitransfuguista, després que la comissió de seguiment, en la qual s'integren 16 partits, determinés que l'operació del PP per conservar el Govern de Múrcia - -davant la fallida moció de censura de PSOE i ciutadans-- va ser un cas de transfuguisme.





Rodríguez ha qualificat com "molt greu" haver de dirigir-se d'aquesta manera al principal partit de l'oposició i ha rebutjat que existeixi "equidistància" entre la posició de Govern i la del PP sobre la renovació del CGPJ perquè "estan rebentant tots els ponts" .





CASADO TÉ "MOLT POCA LEGITIMITAT"





En aquesta mateixa línia ha apuntat que Casado ha perdut "tota esperança" de creuar "el pont de l'oposició al Govern" perquè qui no respecta "l'arquitectura institucional" té "molt poca legitimitat" per pensar governar Espanya en un futur. La setmana passada, Casado li va dir al Govern que abandonés tota esperança que el PP donés suport a la renovació del CGPJ si no acceptaven les seves condicions.





Finalment ha insistit que el CGPJ ha de renovar-se per imperatiu legal i constitucional: "Compliu la llei i després afrontem reformes", ha afirmat .També ha recordat que les posicions de PP i de PSOE eren "bastants coincidents" durant els mesos que es van dur a terme negociacions al Congrés.





A l'ésser preguntada sobre la possibilitat que el Govern accepti la proposta del PP que la meitat dels jutges de l'CGPJ siguin elegits pels membres de la carrera judicial, Rodríguez ha assenyalat que estan disposats a estudiar "tots els escenaris" tot i que la Constitució va donar "protagonisme al poble espanyol" respecte a l'origen dels poders.





"Jo crec que per dignificar la política al nostre país cal dignificar el Parlament", on "se senti la gent que la ciutadania espanyola ha volgut que se sent per transformar les institucions", ha indicat.