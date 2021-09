Vodafone va penalitzar un usuari per canviar-se a una altra companyia, però la portabilitat mai es va realitzar

Vodafone va penalitzar a un usuari amb 150 euros per incomplir una suposada permanència al canviar-se a una altra companyia malgrat que la portabilitat mai va arribar a realitzar-se ja que va coincidir en el temps amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, que va prohibir les portabilitats. Després de l'actuació de FACUA-Consumidors en Acció, l'operadora ha anul·lat aquesta quantitat i li ha tornat altres 107 euros que li va cobrar de més després de no aplicar-li una promoció durant sis mesos.





Modest CC, resident a Alsasua (Navarra), va contractar al juliol de 2019 una oferta amb Vodafone que consistia en fibra, telèfon fix i una línia de mòbil per un total de 40 euros al mes. Des del primer mes de facturació, però, l'operadora va començar a enviar-li rebuts superiors a la quantitat acordada, de 57,98 euros al mes.





L'usuari va intentar llavors contactar en nombroses ocasions amb Vodafone per exigir la rectificació de les factures i la devolució de diners, sense èxit. No va ser fins a febrer de 2020 que l'operadora li va comunicar que no constava l'oferta comercial, de manera que no es l'estaven aplicant. Modest decidir llavors sol·licitar la baixa dels serveis al març i portar-los a una altra companyia, tenint en compte que la companyia de telecomunicacions no havia complert amb els pactes en el moment de la contractació.





Prohibició de portabilitats causa de la pandèmia





Poc abans que s'iniciés el procés de baixa, però, es va imposar a Espanya l'estat d'alarma per combatre la pandèmia de Covid-19 i va entrar en vigor el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, que va prohibir la realització de portabilitats.





Això va provocar que se suspengués el canvi de companyia de l'afectat, que va seguir donat d'alta amb Vodafone durant els següents mesos. A partir de llavors, però, la companyia sí va començar a cobrar la tarifa establerta en l'oferta que va contractar al juliol de 2019, de 40 euros, tot i que amb prou feines unes setmanes abans li havia dit que aquesta promoció no constava.





Però a més, a la factura de març Vodafone va incloure un càrrec de 150 euros en concepte de penalització per incompliment de permanència a l'haver realitzat la portabilitat, malgrat que aquesta mai es va dur a terme. L'operadora mai va informar a Modest en el moment de la contractació que existia aquesta penalització.





Davant d'aquesta situació, l'usuari va decidir acudir a FACUA perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a Vodafone per instar-lo a que anul·lés la penalització per incomplir la permanència, així com que li reemborsés els 107 euros que li havia cobrat de més durant els sis mesos en què no li va aplicar l'oferta que va contractar al juliol de 2019.





En l'escrit, FACUA recordava que el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, indica en el seu article 61.2 que "el contingut de l'oferta, promoció o publicitat, les pretensions pròpies de cada bé o servei, les condicions jurídiques o econòmiques i garanties ofertes són exigibles pels consumidors i usuaris".





De la mateixa manera, l'article 5.1 de Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova la carta de drets de l'usuari dels serveis de comunicacions electròniques, estableix el dret dels usuaris a "rebre el servei en les condicions pactades amb ells ", entre altres.





A més, l'article 62 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 recull que "el consumidor i usuari pot exercir el seu dret a posar fi al contracte en la mateixa forma en què ho va celebrar, sense cap tipus de sanció o de càrregues oneroses o desproporcionades".





L'Administració ha obligat a Vodafone a reemborsar les quantitats





Vodafone, però, mai va arribar a donar resposta a les reclamacions de l'associació, el que va motivar a FACUA a dirigir-se a l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions, dependent de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, perquè obligués a Vodafone a anul·lar el càrrec de 150 euros per la suposada permanència ja refacturar tots aquells rebuts en què havia cobrat a Modesto de més indegudament.





En la seva resolució, l'Administració ha determinat que Vodafone "no ha demostrat que la quantitat que pretén cobrar -els 150 euros- es correspongui amb beneficis realment gaudits pel reclamant i acceptats per aquest", i que tampoc "ha aportat documentació que acrediti el pla de preus contractat per la part reclamant (no aporta còpia del contracte degudament signat ni gravació de veu amb validesa contractual) "ni documentació que acrediti que" les despeses d'instal·lació del router serien gratuïts només en cas de complir un determinat compromís de permanència " .





Per tant, l'Oficina d'Atenció a l'Usuari de Telecomunicacions ha resolt que Vodafone ha de "rectificar la facturació emesa que no s'adeqüi a el pla de preus que la part reclamant afirma haver contractat, així com reintegrar a aquesta imports que li hagin estat facturats a excés ". És a dir, els 107 euros que li va cobrar de més a l'usuari durant els primers sis mesos.





De la mateixa manera, ha declarat "improcedent el càrrec per baixa anticipada, de manera que l'operador no podrà cobrar cap quantitat per aquest concepte, i ha de procedir a la seva devolució en el cas que l'abonat l'hagi pagat ja. Així mateix, es declara improcedent el cobrament de qualsevol altra quantitat meritada amb posterioritat als dos dies de la sol·licitud de baixa ". Modest ja ha rebut els diners, 257 euros en total.