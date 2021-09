Els talibans obliguen ya a les dones a usar nicab a les universitats privades

Pixabay





Els talibans han llançat l'ordre que les dones estudiants que rebin classe en les universitats privades de l'Afganistan portin una túnica abaia i un nicab que cobreixi la gran majoria del seu rostre. A més, les classes a homes i a dones han de donar-se per separat i, al menys, ha d'haver una cortina separant les estades.





D'altra banda, el document que han publicat els talibans diu que les dones només podran rebre classes d'altres dones. Si no és possible, la classe podrà ser donada per "homes majors" que comptin amb bona reputació.





Això mateix s'aplica també als col·legis privats, que des que va acabar el primer govern talibà el 2001 han augmentat notablement.