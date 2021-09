Un home s'enfronta a més de 4 anys de presó per donar galetes de marihuana al seu fill de 14 anys

Recurs marihuana @ep





La Fiscalia de Principat d'Astúries sol·licita la condemna a 4 anys i 3 mesos de presó d'un acusat de donar galetes de marihuana al seu fill de 14 anys. L'escrit d'acusació de el ministeri fiscal ha estat presentat ja davant l'organisme encarregat de la instrucció de procediment, el Jutjat d'Instrucció número 2 d'Oviedo.





El ministeri fiscal sosté que, el dia 6 de febrer de 2021, l'acusat es trobava al seu domicili d'Oviedo amb el seu fill de 14 anys, a el qual va facilitar galetes de marihuana.





El menor, que estava amb l'acusat en virtut de el règim de visites acordat en el procés de separació dels seus pares, va haver de ser assistit al HUCA per marejos, nàusees, visió borrosa i malestar general.





L'analítica realitzada a el menor en orina al seu ingrés a l'hospital va confirmar la presència de THC en el seu organisme. Segons l'informe emès pel forense, el menor va trigar a curar dos dies sense seqüeles, sense requerir tractament mèdic específic algun.





A la data dels fets el preu del gram de marihuana era de 5 euros.





La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte contra la salut pública, en forma de substàncies i d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar i sol·licita que es condemni l'acusat, pel delicte contra la salut pública, a 3 anys i 6 mesos de presó i multa de 15 euros, amb un dia de privació de llibertat en cas d'impagament; i, pel delicte de lesions en l'àmbit familiar, a 9 mesos de presó així com inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat durant 2 anys, en relació al seu fill.





A més, es demana la prohibició d'aproximar-se el menor, al seu domicili, lloc de treball o qualsevol altre freqüentat pel mateix a menys de 200 metres, així com la prohibició de comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà o procediment durant 1 any i 9 mesos , quedant en suspens el règim de visites reconegut a favor seu per aquest temps.