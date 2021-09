Facebook desactiva les seves recomanacions de vídeos després d'identificar persones negres com primats

Facebook @ep





Facebook ha demanat disculpes per un error en el mecanisme d'Intel·ligència Artificial (IA) que recomana vídeos a la seva xarxa social, després que aquesta identifiqués a persones de raça negra com primats, i ha desactivat aquest sistema fins investigar el motiu de l'error.





L'error de Facebook va aparèixer per a alguns usuaris de la xarxa social després de veure un vídeo del Daily Mail que mostrava a persones de color. La IA de recomanació de vídeos els aconsellava 'seguir veient vídeos de primats', com ha informat el diari The New York Times.





"Va ser clarament un error inacceptable", ha reconegut un portaveu de Facebook en declaracions a The Verge, on ha demanat disculpes als usuaris que hagin pogut veure aquestes "recomanacions ofensives".





Així mateix, Facebook ha desactivat completament la seva funció de recomanacions de vídeos a través de la IA -que analitza automàticament el contingut dels vídeos per suggerir altres relacionats- fins investigar la causa de l'error i prevenir que torni a passar de nou.





"Si bé hem realitzat millores a la nostra IA, sabem que no és perfecta i tenim més avanços de fer", ha admès la companyia nord-americana.