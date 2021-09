ERC recorda a PSOE que si la taula de diàleg no avança serà "molt més difícil" negociar els PGE

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dilluns al Govern de Pedro Sánchez que, si la taula de diàleg no avança i es tanca la possibilitat de resoldre el conflicte català, serà "molt més difícil" que els republicans negociïn els pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Marta Vilalta @ep





En roda de premsa, ha sostingut que la negociació que volen dur a terme a la taula de diàleg va en paral·lel a la que d'altres qüestions com els pressupostos, però ha afirmat que "sí que és imprescindible que la via de la negociació per resoldre el conflicte polític s'estigui produint ".





"Si es tanca la possibilitat de resolució democràtica del conflicte polític, és evident que és molt més difícil poder treballar per poder buscar alguns possibles acords", en al·lusió als PGE, però també a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i altres iniciatives en el marc de Congrés.





Vilalta ha insistit que el president de Govern, Pedro Sánchez, ha d'estar en la reunió de la taula de diàleg de la setmana que ve: "No entendríem res més que no fos que estiguessin els dos presidents".





Considera que en aquesta represa de la negociació han d'estar els màxims representants dels dos governs: "El president de la Generalitat estarà, per tant, entenem que hi ha d'haver una resposta en sintonia", ha dit a l'ésser preguntada per si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà a la reunió si Sánchez finalment no va.





La portaveu republicana ha explicat que la delegació de la Generalitat en aquesta taula de diàleg ja està perfilada però que li correspon a l'Executiu català anunciar-la, i ha destacat que s'està treballant perquè aquesta trobada no sigui "una foto i una anècdota, sinó que això pugui ser l'inici de la represa del procés de negociació ", pel que demana que hi hagi una agenda, una metodologia i unes garanties, i es ratifiqui el compromís per a resoldre el conflicte.





NO "ATACAR A COMPANYS DE VIATGE"





Sobre la Diada d'aquest dissabte, Vilalta ha defensat que ha de servir per demostrar la mobilització de l'independentisme, i que serà "una oportunitat per demostrar aquesta força i canalitzar-la cap a la taula de negociació".





Així, ha demanat no utilitzar la manifestació de la Diada convocada per l'ANC sota el lema 'Lluitem i guanyem la independència' per "atacar i assenyalar a companys de viatge independentista" ni a l'estratègia del diàleg.





"Seria un error que algú utilitzés la Diada per anar en contra de companys de viatge. Que fos una reivindicació que, en lloc de forjar i poder fer més gran la nostra fortalesa del moviment independentista, seria un error que s'aprofités per atacar i assenyalar a companys de viatge independentista, sobretot en la setmana prèvia a la taula de negociació ", ha assegurat.





AEROPORT





La dirigent d'ERC ha tornat a demanar una rectificació del Document de Regulació Aeroportuària (Dora) d'Aena sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha coincidit amb la posició de la Generalitat i ha insistit que les "línies vermelles" són que no afecti l'entorn natural de l'Aeroport.





Vilalta ha apuntat que ERC segurament participarà "d'alguna manera" en la protesta convocada diumenge contra aquesta ampliació, tot i que ha explicat que en els pròxims dies els republicans acabaran de fer un debat intern sobre aquest tema.