Pelé ha estat hospitalitzat

Pelé





Pelé ha estat ingressat a l'hospital. Segons publica el diari brasiler Ge Globus, el crac brasiler està hospitalitzat des de la setmana passada al Albert Einstein, en, després d'haver-se sotmès a un examen de rutina i detectar una malaltia que, de moment, els mitjans no han revelat .





El tres vegades campió de món té ja 80 anys i, segons publiquen els mitjans brasilers, havia retardat la seva cita amb el metge a causa de la pandèmia. Finalment, a l'acudir a l'hospital, no ha sortit d'aquí.





S'espera que l'equip mèdic emeti un comunicat quan es realitzin més proves al futbolista.





A la premsa s'ha rumorejat que Pelé podria haver estat ingressat per un desmai, una cosa que ell mateix ha desmentit: "Nois, no em vaig desmaiar i estic molt bé de salut. Vaig anar als meus exàmens de rutina, que no havia pogut fer abans a causa a la pandèmia. ¡Feu-los saber que no jugo diumenge que ve! ", escrivia la llegenda.