Els treballadors del 112 segueixen en vaga mentre que Interior "tira pilotes fora"

Els treballadors del 112 segueixen en vaga. Des del 21 d'agost, els empleats que treballen responent les trucades del Servei d'Emergències de Catalunya a Reus i a la Zona Franca estan en aturada indefinida per reclamar millores laborals i la internalització del servei per part de la Generalitat. Lluny de resoldre's el conflicte, "el Govern encara no ha fet un sol moviment per contactar amb la plantilla i interessar-se a trobar una solució", ha denunciat aquest dilluns en un comunicat el Comitè de Vaga per CCOO.





Per la seva part, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha declarat el mateix dilluns a El Matí de Catalunya Ràdio que encara no ha tingut una reunió amb els treballadors, “perquè en aquests moments estan parlant amb l’empresa". El cas és que els empleats del 112 des del maig estan subcontractats per Ferrovial perquè la companyia assignada anteriorment, Grupo Norte, va entrar en concurs de creditors. Així, des d'un primer moment la Generalitat ha volgut que els treballadors primer parlessin amb l'empresa per tal de trobar una solució.





Ara bé, Ferrovial -segons expliquen els gestors d'emergències- ho està posant difícil, "fins i

tot a l’hora d’acordar el funcionament de la mateixa vaga, perquè s'estan detectant diverses

irregularitats". El passat 31 d'agost el comitè ja va denunciar la companyia a Inspecció de Treball per manca d'informació i obstrucció de tasques dels representants dels treballadors en el marc de la vaga indefinida.





Els empleats, però, apunten que "en darrera instància la problemàtica del 112 és estructural, i per tant no és Ferrovial qui l’ha de solucionar, sinó la Generalitat de Catalunya, responsable última del servei".





ELENA ES COMPROMET A TRACTAR LA PROBLEMÀTICA





El conseller d'Interior, preguntat a Catalunya Ràdio sobre la situació que s'està vivint al 112, ha afirmat que "hi ha un debat de fons sobre si s’ha d’externalitzar o s’ha d’internalitzar. El Govern es va comprometre a què el 012 i els telèfons d’emergències s’analitzessin i es veiés si és possible internalitzar el servei”. Elena ha matisat que “en aquest acord no hi havia el 112, però és evident que se sent interpel·lat. Si els altres serveis telefònics s’internalitzessin, aquest segurament també s’hi veuria implicat".





Encara que el responsable d'Interior no ha concretat el futur del servei, el cert és que a principis de l'any que ve està previst que hi hagi una nova licitació, però els treballadors reclamen que no es convoqui i se'ls absorbeixi dins l'administració. "Si fins ara no s'ha fet res, ha estat per falta de voluntat política o per desídia. Nosaltres estem disposats a seguir posant les coses fàcils", ha manifestat David Vilaplana, membre del comitè de vaga per CCOO.







Elena, en conversa amb els treballadors a la sortida de la seva intervenció a Catalunya Ràdio, s'ha compromès a parlar amb el nou Secretari General d'Interior, Oriol Amorós, "durant els pròxims dies", i a tractar la situació quan es designi un nou director del 112, que actualment està en funcions.





RECLAMEN UN CONVENI PROPI





Les peticions del comitè són de base. El que exigeixen, principalment, és no regir-se per un conveni de "Call Center" i que se n'apliqui un de propi, ja que la feina que fan no s'ajusta a la que es reflecteix a l'acord laboral.





La seva tasca, expliquen des del comitè, és atendre les trucades de la ciutadania que pateix una situació de risc i alertar els equips d'emergències. En aquest sentit han destacat que actuar amb rapidesa és fonamental "per poder salvar vides" i que, a vegades, pateixen angoixa i problemes psicològics derivats de l'atenció de les trucades. A més, han exposat que poden arribar a tramitar fins a 200 expedients en cada torn de vuit hores i que no tenen "ni un segon de descans" entre trucada i trucada, fet que a parer seu evidencia que falta personal.





Actualment al 112 hi treballen unes 230 persones i la Generalitat va decretar un 85% de serveis mínims. Això està suposant que hi hagi entre quatre i sis persones menys per torn –d'unes 30 persones cadascun-, i que es deixin d'atendre un 20% de les trucades. Des del comitè de vaga han afirmat que no la desconvocaran fins que Interior assumeixi compromisos per escrit.