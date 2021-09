El Catalunya-Rusiagate cosa de Mortadel·lo i Filemón?

Crec que molts segueixen llegint les historietes de Mortadel·lo i Filemón amb els seus personatges entreynables: els dos protagonistes, el "super", el professor Bacterio i la senyoreta Ofèlia, entre d'altres han marcat diverses generacions que han llegit amb delit les seves aventures de detectius, espies i agents de la llei. Una frase que ningú ha oblidat d'ells és "Servidor de vostè i picapedrer". A hores d'ara, els personatges de Francisco Ibáñez, tenen les seves rèpliques i crec que les seguiran tenint, perquè la condició humana no està disposada a canviar.







Aquests dies, els temes d'espionatge, "revolucions", estratègies de distracció, contactes al·lucinants que han sortit a la llum - abans també s'havia parlat- per la publicació del diari nord-americà, The New York Times en què explica, les visites a Moscou per demanar ajuda per a la independència catalana -no ha estat l'únic- d'un dels homes de confiança de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha fet córrer rius de tinta.





Els viatges es van produir, dos anys després del "referèndum" de l'1-O, després adonar-se que ni Europa, ni els EUA recolzaria el mateix. Per això, Alay i companyia, linxs a estratègiques internacionals, geopolítiques i fantasies més pròpies de Mortadel·lo i Filemón que d'uns polítics seriosos, lleials i responsables van decidir "acostar-" a l'altra gran potència mundial: la Rússia de Putin, d'una banda i Xina per un altre. La cosa no va quallar, encara que alguna ajudeta van tenir de l'entorn del "gran" cap de la KJB, perquè li interessa i li segueix interessant la inestabilitat de l'vell continent i seguir ficant cada vegada més la seva "poteta" en ella. "Al poble sempre conduïa jo als xais fins a l'estable així que pugi, pugi" tindré molt de gust a portar-", és una de les frases brillants de Mortadel·lo i Filemón. Li reconeixeria els espies de Putin a Alay, com a màxim responsable de la TIA?.





Als ideòlegs i "pares" de tot el full de ruta de la "independència" que tant els agrada les ressenyes sobre els seus temes que es publiquen en mitjans, quan són positives - previ passi per taquilla- en els mitjans internacionals, que ara sigui The New York Times qui es faci ressò d'aquests episodis no els ha fet cap gràcia i Carles Puigdemont al seu Twitter, sense nomenar el medi -no cal- diu "Quan la propaganda penetra en els referents de la independència informativa, la democràcia es ressent i acaba servint d'ajuda als règims autoritaris, perquè blanquegen les seves pràctiques. Moure per "confirmación bias" és un error, en política i en intel·ligència ". Ara les critiques plouen i ja no és tan creïble. Aquesta és la llibertat d'expressió i la credibilitat que li dóna als mitjans que no són de la seva òrbita.





Per desviar l'atenció cap a un altre costat, aquest dilluns, el fugit Puigdemont torna a la càrrega, en un comunicat del Consell per la República en el qual crida a la confrontació amb l'Estat - perquè la gent acudeixi a la manifestació de l'11 de setembre - quan el seu partit forma part del govern català i estarà present a la taula per al diàleg. Un nou torpede a Pere Aragonès a què ha d'estar a punt de sortir-li una úlcera d'estómac de tant empassar-se els envits de l'expresident i alguns dels seus consellers. No sé qui va dir que la millor defensa és un bon atac i aquesta és la tàctica que està empleat Puigdemont.





Les accions realitzades per Alay i companyia, per molt d'humor que li puguem donar, és molt greu: el susdit és el cap de l'Oficina de l'Expresident Carles Puigdemont - percep per aquest treball 105.000 euros anuals- i per tant cobra de la Generalitat. Aquest "senyor" va vulnerar la Llei 13/2005 de la Generalitat que regula les incompatibilitats de les activitats dels alts càrrecs de l'administració. Ho va fer a ocultar els seus viatges a Rússia i els contactes que havia realitzat en aquest país qui va pagar les despeses ?, com es justifiquen ?. La Conselleria d'Exteriors no tenia coneixement d'aquests viatges i, a més, en la memòria d'activitats que cada any publica l'oficina de l'expresident, tampoc fa referència als mateixos.





En un país "normal", aquest fet hauria aixecat més d'un cese, però aquí, és com les historietes de Mortadel·lo i Filemón. La diferència és que el còmics ens fan passar una bona estona i arrenquen alguns somriures, fins i tot riallades, i els dels viatges "secretes" ens causen ràbia, incredulitat i mala llet perquè utilitzen els diners de tots i la bona fe d'uns quants que es els creuen.