El llegat de Carmen Laforet a la Caja de las Letras homenatja Galdós i Elena Fortún

@EP





Quatre llibres, una carta manuscrita i un article componen el llegat in memoriam de l'escriptora Carmen Laforet, guardat a la caixa de seguretat número 693 de la Caja de las Letras de l'Institut Cervantes amb motiu del centenari del naixement de l'autora de 'Nada' .





Els fills de Laforet, Cristina i Agustín Cerezales, han participat en l'homenatge, el colofó l'ha posat la cantaora Soleá Morente amb una actuació en directe. Tots els objectes dipositats estan relacionats amb dos autors als quals Carmen Laforet "va admirar profundament": Benito Pérez Galdós i Elena Fortún.





"Galdós va ser una mena d'avi afectuós i culte" per Laforet, tal com ha recordat la seva filla Cristina. En aquest dipòsit s'han inclòs tres volums folrats en pell i molt usats de les Obres Completes de l'autor de 'Fortunata i Jacinta', així com un article manuscrit que l'escriptora va dedicar a Galdós.







Pel que fa a Elena Fortún, la Caixa de les Lletres guarda des d'aquest dilluns un exemplar del llibre 'La germana de Celia' que aquella va dedicar als fills de Laforet, a més d'una carta original manuscrita que aquesta va redactar mentre escrivia L'illa dels dimonis . El llegat romandrà a l'antiga cambra cuirassada de la seu del Cervantes fins al 6 de gener de 2045.





"Laforet és un punt de referència fonamental de la narrativa espanyola tant per als joves de la seva generació com en l'actualitat, perquè se li segueix llegint", ha reivindicat el director de l'Institut Cervantes, Luis García Montero.





Després de donar-se a conèixer als 23 anys amb 'Nada', la seva primera novel·la, amb la qual va guanyar el Premi Nadal el 1944, la creació de Laforet comprèn també altres novel·les, contes, relats i articles periodístics que el Cervantes contribuirà a divulgar.





Així, s'han avançat algunes activitats de l' 'Any Laforet' que l'Institut organitzarà amb el Ministeri de Cultura, entre les quals destaquen una exposició titulada 'Pròxima estació: Carmen Laforet', comissariada per José Terol i Ana Cabello, i un congrés paral·lel a la mostra.





A més, el Cervantes durà a terme activitats en alguns dels seus centres com Berlín, Bordeus, Roma, Tànger, Los Angeles o Nova York i posarà en marxa noves traduccions dels seus llibres a altres idiomes, com ja s'està fent a Moscou amb la versió de 'Nada' en rus.





Dos dels cinc fills de Laforet han protagonitzat l'homenatge: Cristina i Agustín Cerezales, que han recordat la trajectòria de la seva mare i especial la relació d'amistat que va saber mantenir amb alguns escriptors. Els germans estan preparant un llibre que reunirà textos, articles i fotografies procedents de l'arxiu personal que va deixar l'autora.