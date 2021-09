El teatre català va tenir la temporada passada 1,5 milions d'espectadors menys que abans de la pandèmia

@EP





Els teatres catalans han tancat la temporada 2020-2021 amb 1.450.330 espectadors, un 1 7,3% menys que la temporada anterior i un 43,5% menys que la temporada 2018-2019, prèvia a la pandèmia de coronavirus, segons dades de l'Associació d'Empreses Productors de Teatre de Catalunya (Adetca).







Ho ha explicat la presidenta d'Adetca, Isabel Vidal, a la roda de premsa de presentació de la gala 'Catalunya Aixeca el teló', que se celebrarà aquest dilluns com a inauguració de la temporada teatral i serà "una reivindicació per recuperar el públic perdut de les últimes dues temporades".





L'associació ha reclamat a les autoritats que retirin les restriccions d'aforament perquè aquesta temporada marqui l'inici de la recuperació: "Fins que no puguem arribar al 100% d'aforament, continuarem necessitant ajudes extraordinàries", ha advertit Vidal.





Ha considerat que l'avanç en la vacunació i l'absència de brots en els teatres justifiquen la retirada d'aquesta restricció, i demanen que Barcelona segueixi l'exemple de ciutats com Londres, París o Nova York.





Una altra de les seves prioritats és incrementar el seu pressupost en un 2% aquest any i afrontar "un debat profund" del sector amb l'administració per posar en marxa un pla integral de les arts escèniques dotat pressupostàriament per fer-lo efectiu.





EL TRIOMF DEL MAGO POP





Segons ha explicat Vidal, en la temporada 2020-2021 s'han realitzat 185 espectacles i 3.099 funcions més que en la temporada anterior, el que suposa més treball per a artistes, creadors i equips tècnics i de producció, i els teatres de proximitat han augmentat en un 12,3% la recaptació i conservat pràcticament els mateixos espectadors.





A més, els teatres catalans han arribat a diferents rècords mundials d'espectadors: l'espectacle 'Nada es imposible', del Mago Pop, ha estat el més vist; Gran Teatre de Liceu ha estat el teatre líric amb més públic, i la Sala Arts ha programat l'espectacle de proximitat més vist, 'Crim Perfecte'.





A diferència de totes les temporades anteriors, en què el millor mes teatral era al desembre o gener, aquest any ha estat el juliol, fet que l'associació atribueix a l' "hiperactivitat" sorgida al voltant del Festival Grec de Barcelona 2021.