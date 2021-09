"Hoy caviar, mañana sardinas": Carmen i Gervasio Posadas associen records diplomàtics amb receptes

Carmen Posadas és una guardonada escriptora amb una copiosa obra literària, mentre que el seu germà Gervasi, si bé autor així mateix de diversos llibres, és en realitat publicitari. Fa uns anys i amb la finalitat de presentar-se a un premi de literatura gastronòmica van escriure conjuntament "Hoy caviar, mañana sardinas" , premi que, per cert, van guanyar. Després d'una reeixida singladura comercial, el llibre ha estat reeditat per Espasa.





@Espasa





Hem dit que els autors són Carmen i Gervasio Posadas, però la veritat és que en aquesta obra s'insereixen textos que es diuen procedents de les memòries de la mare de tots dos i que, de fet, constitueixen la major part de les seves pàgines. A ells, doncs, ens referirem amb especial atenció. Perquè la veritat és que Sara Mañé, mare Posadas, descriu amb extraordinària finor, notable sarcasme i agut sentit de l'humor les seves tribulacions com a ambaixadora consort -el seu marit Luis era diplomàtic de la República Oriental de l'Uruguai i va exercir com a representant del seu país a Madrid (on van ser veïns de Don Camilo Alonso Vega i els dijous veien arribar de visita a casa del general a "doña" Carmen Polo, cal suposar que per berenar i xafardejar amb la seva amiga doña Ramona), Moscou i Londres -, així com també les seves peripècies com a mare i mestressa de casa que, entre d'altres quefers va haver d'organitzar els casaments dos dels seus fills, una a la Unió Soviètica i una altra a la Gran Bretanya, preparar amb els mitjans que disposava nombrosos sopars, descobrir micròfons ocults a la seu uruguaiana de la capital soviètica o assumir a la capital britànica el condicionament de l'immens edifici representatiu al seu càrrec gràcies al seu propi esforç i a la col·laboració de treballadors búlgars il·legals, perquè la categoria diplomàtica era elevada però el pressupost parvo.





Els records de la mare Posadas són divertidíssims. Així la divertida descripció de la dansa amb cert president de banc espanyol molt "ligón" que l'assetjava a força d'abraçades (avui podria haver-li denunciat i l'interfecte anar directament a la presó), l'evocació de certa nit a Marbella amb ingesta de "llet pantera" i final tragicòmic en què van acabar amb el seu cotxe a la piscina dels amfitrions, el colorista relat del casament dels ducs de Cadis a les acaballes del règim de Franco, quan es va sospitar que Carmencita podria convertir reina d'Espanya o l' "asendereada" i cortesana presentació davant la reina britànica en ocasió del lliurament de credencials del seu marit quan se li va enganxar certa cadena al vestit de fina gasa de chiffon i va quedar al descobert la seva roba interior davant Isabel II (que, advertida l'incident, va dir molt elegant i diplomàtica: "Són petits accidents laborals que ocorren, Sota, do not worry".





Tampoc "es para en barres" Carmen quan recorda el Madrid de la seva joventut com "una espècie de bacanal romana encoberta amb tothom embolicat amb tothom i no només amb un, sinó a vegades amb dos o tres" però "com no existia el divorci, tofus portaven una vida recatada en aparença, gairebé es podria dir modèlica. Els matrimonis anaven sempre al costat, regnava la pau i l'harmonia, no hi havia mal ambient, ni escàndols públics ". L'ambient va haver de deixar empremta perquè com és ben sabut Posadas va casar en segones núpcies amb l'espanyol Mariano Rubio.





L'excusa perquè els autors es presentessin al premi de literatura gastronòmica va ser la de maridar text amb receptes, com així fan, tractant-los de forma més o menys convincent en els records que evoquen en cada moment ells o la seva mare. He de dir que a mi personalment em van sobrar les receptes, però el cos del text em va divertir extraordinàriament.