Mor Michael K. Williams, actor de The Wire i Boardwalk Empire, als 54 anys

@HBO - EP





Michael K. Williams, l'actor que va donar vida al mític i carismàtic Omar Little en l'aclamada sèrie The Wire, ha mort als 54 anys d'edat. La mort de l'intèrpret, també conegut pels seus treballs en sèries com Boardwalk Empire i la més recent Lovecraft Country, va ser trobat mort al seu apartament de Brooklyn dilluns a la tarda, segons informa The New York Post. Encara es desconeix la causa de la seva mort.





Nascut a Brooklyn, Nova York, el 22 de novembre de 1966, Williams es va incorporar a la indústria de l'entreteniment com a ballarí i coreògraf, participant en vídeos musicals i en gires d'artistes com George Michael o Madonna.





Williams es va dedicar a l'actuació després de ser descobert per Tupac Shakur, el que el va fitxar per interpretar al germà del personatge de Shakur en la pel·lícula Bullet de 1996.





El paper que el va llançar a la fama, el de l'antiheroi Omar Little a The Wire i que va interpretar en 51 capítols de les cinc temporades de la sèrie creada per David Simon, el va convertir en un dels grans favorits dels fans i tot un emblema de l'aclamada sèrie.