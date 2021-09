Casado acosta posicions amb l'ex equip econòmic de Cs

@EP





El president del PP, Pablo Casado, s'ha acostat a Luis Garicano, que va ser 'guru' econòmic de Cs mesos enrere. Segons fonts consultades per La Información, les converses entre tots dos encara no han finalitzat, ja que volen unir forces per plantar-li cara a Pedro Sánchez a la segona meitat del seu mandat.





Segons aquest mitjà, Casado i Garicano van tenir una primera reunió al març a la qual van acudir altres polítics; no van estar sols. Després d'això, tots dos han seguit en contacte, encara que La Información explica que les raons no estan clares perquè les fonts a les que han consultat difereixen.





El PP, per la seva banda, descarta que Casado vulgui engrandir la base del partit, ja que declaren que és habitual que es vegi amb membres d'altres formacions. També expliquen que no contemplen que el president del PP vulgui reunir-se també amb Toni Roldán, que també va formar part de l'equip polític de Cs.





D'altra banda, hi ha els qui opinen que el que busca Casado amb aquest acostament és ocupar totes les taules de la Convenció Nacional d'octubre, ja que encara queden llocs buits. Aquestes fonts opinen que les reunions amb Garicano tenen com a finalitat que sigui una de les persones que hi assisteixin.