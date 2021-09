¿Barcelona o Beverly Hills? Lloga un pis de 15 metres quadrats a la capital catalana per 750 euros

En CatalunyaPress seguim buscant ofertes de lloguer abusives i hem trobat un exemple perfecte per exemplificar el mal estat del mercat immobiliari a Barcelona. Es tracta d'un pis de 15 metres quadrats situat a Ciutat Vella pel qual demanen 750 euros al mes, arribant al rècord de cobrar 50 euros per metre quadrat.









Com podeu veure a les imatges, no es tracta d'un pis en mal estat, a diferència d'altres que us hem mostrat. Això sí, els seus 15 metres quadrats donen per al que donen, i si vols cuinar ho hauràs de fer assegut al llit.









Però el més insòlit d'aquest pis és el preu, i més tenint en compte que hi ha una llei per regular els preus de l'habitatge a Catalunya que, en aquest cas, sembla que tant propietari com a immobiliària - la coneguda Engel & Volkers - es passen per on no sona.







El preu de referència màxim per a aquest pis, segons la llei catalana per regular els preus de el lloguer, és de 17,55 euros per metre quadrat, i en cas de ser un pis reformat i amb serveis com ascensor o porteria, podria arribar fins als 22,94 euros el metre quadrat. Però aquí l'arrendatari ha decidit posar un preu totalment allunyat d'aquest índex de referència, arribant a cobrar 50 euros per metre quadrat.





És a dir, estan demanant 750 euros per un pis que podria valer entre 263,25 euros a l'mes i 344,1 euros al mes segons la llei que regula els preus de lloguer.





Algú està vigilant que es compleixi aquesta llei? Seguirem informant ...