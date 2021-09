Convoquen una manifestació a la Diada per exigir "la llibertat" de la gent gran que viu en residències

@EP





Des de la plataforma Els Estels Silenciats i Moviment de Residències de Catalunya han convocat una mobilització el proper dia 11 de setembre per demanar explicacions sobre la situació de les residències i exigir "llibertat" per a les persones grans que hi viuen.





Les dues plataformes (i algunes altres) porten mesos lluitant per canviar els protocols de les residències arran de la pandèmia del Covid-19. Consideren que no s'està fent una bona gestió d'aquests centres i sol·liciten, a més d'una revisió dels protocols, que els deixin més llibertat perquè consideren que la seva desescalada s'hauria de produïr a la mateixa vegada que la de la resta de la societat i no és així.





Per això han convocat una mobilització el proper día 11 de setembre a les 07:45h a Arc de Triomf. Volen acabar amb el que està passant a les residències i expressen que la gent gran són "presos sense delicte" a causa de la gestió que fa l'Administració en les residències de la tercera edat. Diuen que està provocant en la nostra gent gran "solitud, estat de confusió mental, insomni i ansietat", entre altres coses.





Per Els Estels Silenciats i Moviment de Residències de Catalunya, "la gent gran està morint de pena perquè estan exercint sobre ells maltractament institucional" i "se'ls està tractant com a ciutadans de segona". Així, per acabar amb "l'abandonament social" a què asseguren estan sotmesos els seus familiars, criden a la ciutadania a unir-se a la seva protesta.