Fa 162 anys va començar a funcionar el Big Ben: cinc dades que no sabies sobre el rellotge més famós del món

El 7 de setembre de 1859 les agulles del Big Ben, el rellotge més famós de món, van començar a girar.





1. No es diu Big Ben





Encara que tots ens referim a ell així, en realitat el famós rellotge no es diu Big Ben, sinó The Great Westminster Clock (El Gran Rellotge de Westminster).





La torre que alberga al rellotge tampoc es diu així: originalment es va cridar senzillament el Clock Tower (la Torre del Rellotge) però en 2012 es la va rebatejar Elizabeth Tower, en honor als 50 anys de regnat de l'actual monarca.





Big Ben és la Gran Campana i tampoc va ser el nom que li van posar els seus creadors. Alguns historiadors assenyalen que en realitat es deia Victòria Real, en homenatge a la Reina Victoria, però els londinencs la van anomenar Big Ben i el nom es va popularitzar.





2. El Big Ben té un suplent





Les campanades del Big Ben són una tradició britànica estimada per molts, i no només dins del Regne Unit. Durant la Segona Guerra Mundial, molts al voltant del món s'aferraven als seus ràdios per escoltar el familiar so amb el qual començava les seves transmissions el Servei Mundial de la BBC.





Les campanades, transmeses en viu, eren senyal que el Regne Unit no hi havia caigut. Però al llarg d'aquests 157 anys hi ha hagut moments -com ara- en què la famosa campana ha estat silenciada per reparacions.





En aquests casos, algunes vegades es va recórrer al suplent del Big Ben: el Great Tom, la campana de St.Paul's Cathedral (la Catedral de Sant Pau).





3. Hi ha altres campanes que interpreten una ària de Händel





A més de la Gran Campana, al Big Ben hi ha quatre campanes més, que marquen els quarts d'hora. Per fer-ho, toquen una reconeixible i molt estimada melodia anomenada oficialment "Campanades de Westminster", que s'usa en diversos llocs del món.





Els amants de George Frideric Handel reconeixeran el so, ja que ve d'una famosa ària del compositor: "I Know that meva Redeemer Liveth" (Sé que el meu Redemptor viu), de l'obra "El Messies".





4. Manté la seva puntualitat a força de monedes





El Big Ben segueix funcionant amb el mateix -llavors una novetat- mecanisme amb el qual es va crear en 1859. El sistema funciona gràcies a la gravetat: tres vegades per setmana els enginyers a càrrec del rellotge li donen corda a uns cables connectats a grans pesos que , quan cauen, activen els trens d'engranatge.





El tren central és controlat per un pèndol, que fa girar els engranatges. Per ajustar la velocitat d'aquest pèndol es col·loquen penics a la part superior, el que altera el seu centre de massa.





Això té l'efecte d'incrementar la velocitat del rellotge 2/5 d'un segon en un període de 24 hores. Si necessiten que el rellotge vagi més lentament, li treuen penics.





És gràcies a aquest poc sofisticat sistema que el Big Ben es manté perfectament puntual.





5. El Big Ben segueix els passos de la Torre de Pisa





Si visites Londres i observes acuradament la famosa torre del Parlament potser et sembla que està lleument torta. I no, no és culpa de la cervesa que t'acabes de prendre al pub: la torre està lleument inclinada.





El 2011 es va realitzar un estudi on es va demostrar que la torre estava inclinada 0,26º cap al nord-oest, el que significava una desviació de gairebé mig metre, en el seu punt més alt, respecte al seu eix. Els experts ho van atribuir a petits moviments generats per dècades de treballs de construcció subterrània a la zona on hi ha el Big Ben.





No obstant això, van aclarir que la inclinació és molt menor que el de la famosa Torre de Pisa, que arriba als 5º, i van assenyalar que la torre britànica el portaria uns 10.000 anys arribar a estar tan reclinada com la seva famosa prima italiana.