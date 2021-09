Salut estudia incentivar la vacunació amb descomptes culturals

@EP





La Conselleria de Salut està estudiant implantar un sistema d'incentius al costat d'altres departaments de la Generalitat mitjançant descomptes culturals, per animar a vacunar-se a l'entorn d'un milió de persones que encara no han rebut cap dosi contra el Covid-19 a Catalunya.





Ho ha explicat aquest dimarts la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en què ha afirmat que treballen per trobar una "fórmula justa" que no penalitzi les persones que es van vacunar abans d'aquests incentius, que plantegen per a teatres, concerts i activitats en albergs de joventut.





Com altres mesures per estimular la vacunació --ha explicat-- Salut se centra a millorar l'accessibilitat del procés, amb cita i sense cita, crida a les persones que encara no s'han vacunat i ha dut a terme campanyes en què participen "referents" dels joves.





A més, les universitats catalanes aniran habilitant punts de vacunació --la primera serà la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest dimecres--; preguntada per si es plantegen impedir l'accés a la universitat als no vacunats, ha dit que l'educació és un "dret fonamental" i que la vacunació no és obligatòria.





OCI NOCTURN



Sobre la reobertura de l'oci nocturn, ha destacat que els indicadors mostren que la cinquena onada està en retrocés, després de les festes de mitjans d'agost, però ha afegit: "Ara el que hem d'assegurar és el que és essencial per a la salut i la societat, que és l'educació, obrir bé el curs escolar".





"Hem de veure què passa en aquest inici de setembre i quina repercussió té aquest inici de curs en les dades epidemiològiques", i preguntada per si estudien fixar en 100 malalts a la UCI el criteri per obrir l'oci nocturn, ha afirmat que això indicaria que s'ha aconseguit que el Covid-19 sigui una malaltia més, en les seves paraules.





També ha explicat que el Procicat està estudiant si augmentar els aforaments en els estadis, i sobre la possibilitat d'implantar un Certificat Covid ha assegurat que la Generalitat ha demanat a Govern que "el estudiï" com a estratègia estatal.





EL 90% DE SÁNCHEZ



També s'ha pronunciat sobre l'objectiu fixat pel president del Govern central, Pedro Sánchez, d'arribar al 90% de la població vacunada, ha afirmat: "És molt ambiciós, però sí que és un objectiu, i és el que voldríem. De fet la variant delta necessita una cobertura molt, molt àmplia".





Cabezas ha sostingut que és difícil arribar a aquest percentatge en tota la població, tenint en compte que de moment la vacuna no s'inocula encara als menors de 12 anys, però ha assegurat que la Generalitat intentarà "per totes les vies" arribar al sostre vacunal, que situa entre un 85% i un 90%.