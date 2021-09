Japó investiga una tercera mort d'una persona vacunada amb Moderna

@EP





Japó ha informat que una tercera persona ha mort després d'administrar-se una vacuna de Moderna. La setmana passada anunciaven que havien obert una investigació perquè dues persones, de 30 i 38 anys, havien mort dies després d'inocular-se el sèrum d'aquesta farmacèutica. Ara s'ha conegut la mort d'una tercera persona, en aquesta ocasió un home de 49 anys.





Aquest ciutadà es va injectar la segona dosi de la vacuna de Moderna el passat dia 11 d'agost i un dia després es va certificar la seva mort, encara que Sanitat no va conèixer el cas fins al 4 de setembre.





Ara les autoritats del país nipó intenten aclarir les causes de la mort per saber si tenen relació o no amb l'administració de la vacuna. Segons Telecinco, aquest tercer home va rebre una dosi extreta dels vials fabricats a Espanya per la farmacèutica Rovi.





Malgrat això, els experts assenyalen que aquestes partícules contaminants contenien acer i que no creuen que això pugui causar danys en les persones perquè és un material que s'usa en equips mèdics.