El Vaticà creu que el bisbe de Solsona Xavier Novell ha estat posseït pel diable

La renúncia del bisbe de Solsona, Xavier Novell, està donant molt que parlar. Després de conèixer-se que va abandonar el seu càrrec per mantenir una relació amb una autora de novel·les eròtic-satàniques resident a Manresa, en els estaments de l'Església ara sospiten que Novell pot haver estat posseït i per tant, volen practicar-li un exorcisme per allunyar-lo de diable, segons publica ABC.





Des del bisbat creuen que l'ex bisbe de Solsona podria haver patit un "procés invers" mentre realitzava un exorcisme. És l'única explicació que troben des del bisbat per justificar el que ha passat aquesta setmana.





Aquestes sospites, segons confirma ABC, han arribat fins al Vaticà. De fet, asseguren que el mateix Papa Francisco li ha proposat a Novell "fins a dues vegades" que es deixi fer un exorcisme. El bisbe, però, es va negar a acceptar les propostes del màxim mandatari de l'Església Catòlica.





Des del bisbat de Solsona sospiten que les contínues negatives de Novell a les propostes dels seus companys signifiquen que "alguna cosa amaga" o que és el mateix diable el que el domina i l'anima a seguir amb el dimoni dins.