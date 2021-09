Amazon obrirà el seu primer centre logístic a la província de Girona el 2022

Projecte de centre logístic a Girona @ep





Amazon ha anunciat aquest dimarts l'obertura en 2022 del seu primer centre logístic a la província de Girona, que estarà situat al municipi del Far d'Empordà, recull la companyia en un comunicat.





El director d'Amazon Customer Fulfillment a França, Itàlia i Espanya, Fred Pattje, ha assegurat que aquesta obertura pretén "respondre a la creixent demanda dels clients, donar suport millor als petits venedors independents i seguir creant llocs de treball d'alta qualitat".





Per a l'alcalde del Far d'Empordà, l'arribada d'Amazon és "una molt bona notícia" per al municipi, la comarca de l'Alt Empordà i la província de Girona, perquè suposa la creació de centenars de llocs de treball directes i indirectes que dinamitzaran la economia, en les seves paraules.





A la fi de 2021, la companyia comptarà amb tres centres logístics al Prat de Llobregat, Martorelles i Castellbisbal (Barcelona), un centre de distribució a Barberà de Vallès, set estacions logístiques a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet de Vallès, Parets de l' Vallès i Tarragona i dos a Barcelona, així com un centre urbà també a la capital catalana.





Actualment, Amazon dóna feina a més de 12.000 persones a Espanya i té previst finalitzar 2021 amb 15.000 empleats fixos.