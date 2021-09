Ciutat de Mèxic retira una estàtua de Colom per substituir-la per una altra en honor a la dona indígena

Pedestal de l'estàtua de Cristòfor Colom retirada d'un cèntric carrer de Ciutat de Mèxic @ep





La cap de govern de Ciutat de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha anunciat aquest diumenge, Dia Internacional de la Dona Indígena, que l'estàtua de Cristòfor Colom finalment no tornarà a el Passeig de la Reforma i al lloc es col·locarà una estàtua en honor a la dona olmeca a càrrec de l'artista Pedro Reyes, en reconeixement a les dones dels pobles originaris.





L'estàtua de Colom serà reubicada al Parc Amèrica sota la supervisió de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història (INAH) un cop concloguin els treballs de restauració.





"El dia d'avui amb tot el suport de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, vam anunciar que la Glorieta de Colom molt aviat, ja prop d'aquest dia 12 d'octubre que és el dia de la Raça, és el gran reconeixement als 500 anys de resistència a les dones indígenes del nostre país ", ha afirmat Sheinbaum, segons recull el diari mexicà 'Milenio'.





"A elles ens devem. Per elles estem. És la història del nostre país, de la nostra pàtria. És clar que reconeixem Colom, però hi ha dues visions (...).





Allà on hi ha l'estàtua de Colom es va a moure a un lloc digne amb l'autorització de l'INAH i aquí hi haurà el reconeixement a les dones en la nostra història, però particularment a la dona indígena. Això també és justícia social ", ha argumentat.





Sheinbaum ha explicat que la iniciativa és fruit d'un acord al Senat recolzada després a través de cartes de suport per diverses dones indígenes.





La màxima responsable de Ciutat de Mèxic ha destacat que no es tracta d'eliminar la història de l'arribada dels espanyols a Amèrica, sinó de reconèixer a les civilitzacions que sempre han existit en territori mexicà.





L'estàtua de Colom va ser retirada el 10 d'octubre de 2020 de la glorieta situada a la cruïlla de les avingudes passeig de la Reforma i Morelos amb la intenció de rehabilitar-la i preservar el patrimoni cultural.





CRÍTIQUES A VOX





Sheinbaum ha aprofitat per carregar contra l'oposició de el Partit d'Acció Nacional (PAN) i les seves recents contactes amb el partit espanyol Vox. "Es van treure la màscara dels panistes", ha apuntat, a el temps que els ha comparat amb "aquells que van anar a buscar a Maximiliano d'Habsburgo perquè consideraven que els mexicans no sabien governar".





"És un partit que el que busca és la desigualtat, el no reconeixement d'on venim i el reconeixement d'una sola visió, quan nosaltres a Mèxic som una nació pluricultural", ha asseverat. Per contra, "nosaltres som la visió juarista, la visió que els pobles tenen dret a governar-", ha remarcat.