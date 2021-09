Descoberta la causa del càncer de pulmó en les persones no fumadores

Un nou estudi genòmic del càncer de pulmó realitzat amb persones sense antecedents de tabaquisme ha mostrat que gairebé tots els tumors apareixen a causa de la acumulació de mutacions provocades per processos naturals del cos, tal com indiquen investigadors a la revista Nature Genetics.





Pixabay





L'anàlisi el va dur a terme un equip internacional encapçalat per experts de l'Institut Nacional del Càncer (NCI), dels Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units. Els experts van indicar que, a més de la causa, van descobrir que hi ha tres principals subtipus de càncer de pulmó en persones que mai han fumat.





"El que estem veient és que hi ha diferents subtipus de càncer de pulmó en els no fumadors que tenen característiques moleculars i processos evolutius diferents", detalla l'epidemiòloga Maria Teresa Landi, de la Branca d'Epidemiologia Tumoral Integrativa a la Divisió d'Epidemiologia i Genètica del NCI, que va liderar la investigació. "En el futur podrem disposar de diferents tractaments basats en aquests subtipus".







FACTORS DE RISC PER PATIR CÀNCER DE PULMÓ





El càncer de pulmó és la principal causa de mort per càncer a nivell mundial. Al voltant de 2 milions de persones són diagnosticades amb aquesta malaltia cada any al món i, lluny del que pugui semblar, no totes fumen.





Entre el 10 i el 20% de persones a les quals se'ls detecta un càncer de pulmó no tenen antecedents de tabaquisme. I, encara que existeixen factors de risc externs com respirar el fum d'un fumador, la contaminació o l'amiant, els experts no coneixien la causa de la majoria dels càncers diagnosticats en persones no fumadores.





Ara, gràcies a aquest nou estudi han descobert que aquestes persones pateixen unes mutacions que no es detecten en les persones fumadores amb càncer de pulmó. A més, també s'han trobat tres subtipus d'aquest tipus de càncer entre les persones que mai han fumat.





Ho han fet gràcies a la seqüenciació del genoma complet per observar els canvis genòmics en el teixit tumoral i en el teixit normal. Per a això van analitzar els casos de 232 persones no fumadores, sobretot d'ascendència europea, que tenien càncer de pulmó de cèl·lules no petites. Així van veure que es tractava de 189 adenocarcinomes (el tipus més comú de càncer de pulmó), 36 carcinoides i altres set tumors de diversos tipus. Els pacients encara no havien rebut tractament per la seva malaltia.





Els investigadors van buscar firmes mutacionals, és a dir, mutacions derivades de processos mutacionals específics, com ara la reparació defectuosa de l'ADN. Aquestes signatures prèviament citades serveixen com a arxiu tumoral dels canvis que van portar a l'acumulació de mutacions. D'aquesta manera, van poder obtenir informació sobre com es van desenvolupar els tumors: la majoria van aparèixer per processos endògens.





SUBTIPUS DE CÀNCER DE PULMÓ





En aquesta investigació els experts van detectar tres subtipus de càncer de pulmó als quals van cridar 'piano', 'mezzo-forte' i 'forte'.





El primer d'ells estava associat a l'activació de cèl·lules que participen en la creació de noves cèl·lules; el segon presentava canvis cromosòmics i mutacions en el gen receptor del factor de creixement EGFR i l'últim tenia una duplicació de tot el genoma, semblant al que sol passar en els càncers de pulmó per a fumadors.





@EP





TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PULMÓ





"Estem començant a distingir subtipus que podrien tenir enfocaments diferents per a la prevenció i el tractament", explica Landi. Per exemple, el tipus 'piano' creix lentament per la qual cosa es podria detectar abans.





D'altra banda, científics de la Universitat d'Oxford estan treballant en una vacuna per tractar aquest tipus de càncer. Ho estan fent basant-se en les vacunes d'adenovirus del Covid, com la d' AstraZeneca. De fet, els experts que treballen en l'estudi han fet servir el vector viral de la vacuna d'AstraZeneca per propiciar l'aparició de respostes antitumorals eficaços.





Gràcies a la vacuna i a la immunoteràpia, es pot reduir la mida del tumor i, per tant, augmentar la supervivència dels pacients.