El CSD ajorna el Sevilla - FC Barcelona que havia de disputar-se aquest dissabte

El Consell Superior d'Esports ha decidit finalment donar la raó a La lliga i ajornar el Sevilla - FC Barcelona que havia de disputar aquest dissabte 11 de setembre. Tampoc es jugarà el Vila-real-Alabès, que es trobava amb el mateix problema: la convocatòria de seleccions extraordinària pels partits corresponents a la classificació per al Mundial de Qatar 2022.





La RFEF opinava que els jugadors tenien temps per disputar les trobades amb la selecció, tornar i preparar els partits de Lliga. La lliga no comparteix aquest pensament i ha decidit ajornar els dos xocs, tot i que la Federació pot presentar al·legacions.





El principal problema que veia la RFEF és la dificultat per trobar una nova data per jugar aquests partits, ja que hi ha partits de Champions entre setmana i divendres que ve comença una nova jornada de Lliga.





Els futbolistes afectats per aquesta concentració de seleccions serien els sevillistes Gonzalo Montiel, Papu Gómez i Marcos Acuña. L'últim partit que els afecta es jugarà el divendres 10 de matinada.