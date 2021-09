Satse critica els "problemes" d'accessibilitat a l'Hospital Sant Joan de Déu

@EP





El Sindicat d'Infermeria, Satse, a Catalunya ha criticat aquest dimarts els "problemes" d'accessibilitat a l'Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat (Barcelona) i ha explicat que la manca de transport públic adequat obliga els treballadors a anar al centre en vehicle particular.





En un comunicat aquest dimarts, el sindicat ha qualificat la situació de problemàtica i ha assegurat que és "coneguda i ignorada tant per la gerència de l'hospital com per l'Ajuntament".





Satse ha argumentat que els dos pàrquings de pagament "no donen a l'abast", i suposen a més una enorme despesa als particulars.





"Fins avui hem utilitzat un descampat proper, però els propietaris han prohibit l'accés a partir d'aquest mes per la insalubritat de la zona", ha explicat.





El sindicat ha alertat que aquesta situació serà més greu a partir de la setmana que ve amb inici del curs escolar i ha advertit que, "si no els donen solucions, hi haurà mobilitzacions en els pròxims dies".