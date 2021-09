Endesa inverteix 184.000 euros en reformar part de la xarxa elèctrica a Salou

@EP





Endesa ha invertit 184.000 euros en executar les tasques de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitja tensió a Salou (Tarragona) per incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament.





En la primera fase de l'actuació, executada aquest estiu, s'han substituït 205 metres de cablejat de 25 kW, i es preveu que al setembre, en una segona fase, es canviïn les línies antigues per noves escomeses, informa la companyia aquest dimarts a un comunicat.





S'ha renovat tecnològicament un centre de transformació del nucli urbà: s'han substituït les seves cel·les antigues per noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques "especialment aïllants", que redueix la necessitat de manteniment perquè s'autoregenera.





Aquestes reformes permeten reforçar la xarxa elèctrica, incrementar la seva seguretat i resiliència i, amb unes infraestructures més configurades, atendre possibles incidències i repartir millor, en conseqüència, les càrregues.





La nova xarxa ja està a punt per atendre el creixement vegetatiu de Salou (Tarragona), dimensionada per atendre eventuals puntes de consum i preparada per donar resposta a subministraments que hi pugui haver en un futur.





Tots aquests treballs formen part del conjunt d'actuacions que Endesa promou per millorar les infraestructures i el subministrament elèctric al Camp de Tarragona, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de la companyia a les últimes tecnologies.