Una dona es converteix en àvia als 34 anys

Rosie amb els seus dos fills @Caters News Agency





Una dona que ha estat àvia als 34 anys explica a el diari Mirror que sovint la confonen amb la mare del seu nét i que odia que li diguin àvia.





Rosie Morant, d'Edimburg, es va convertir en àvia després que la seva filla adolescent Morgan, ara de 19 anys, donés a llum a el nadó Rox al novembre de l'any passat. Si bé la mare sempre va ser conscient que podria esdevenir una àvia jove després de donar a llum a la seva pròpia filla als 16, mai va esperar que tingués només 34 anys.





Rosie, que ara té 35 anys, ha explicat a Mirror que "tenia emocions oposades quan vaig saber que anava a convertir-me en àvia a una edat tan jove. Sabia que sempre seria més jove que la majoria dels avis, però no vaig pensar que passaria tan aviat ".





"Estava preocupada i no tenia idea de com volia que em truqués meu nét perquè no em sentia còmoda amb cap dels noms", recorda.





"Encara odi que la gent em digui àvia", assegura. "Quan surto amb Rox mentre cuido d'ell, la gent sempre assumeix que és el meu nadó. Però tampoc em sorprèn de l'sobretot perquè ¿per què dimonis pensarien que jo seria la seva àvia?", Relata l'àvia.





"Encara que estava nerviós per tot l'assumpte, ha estat una experiència realment bona i estic feliç d'assumir un paper tan involucrat en la vida del meu nét". Rosie, que també té un fill de 10 anys anomenat Logan, tenia 15 anys quan va descobrir que estava embarassada de Morgan i va donar a llum als 16.





"Ser mare soltera i jove va ser difícil perquè jo només era una adolescent. Fins i tot vaig seguir a l'escola on hi havia una unitat de mares joves amb una guarderia per a nadons. A mesura que Morgan creixia, vam desenvolupar una relació molt estreta i oberta. Tenim una relació més fraternal en lloc de mare i filla ", explica.