El govern central rebutja la proposta del PP: "Ja n'hi ha prou d'excuses per tenir bloquejat el CGPJ més de mil dies"

Isabel Rodríguez portaveu de Govern en la seva compareixença davant els mitjans / @Catalunyapress







En la roda de premsa posterior al Consell de ministres d'aquest dimarts, Isabel Rodríguez, portaveu del govern, a pregunta dels mitjans de comunicació sobre la proposta de Pablo Casado sobre el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), ha mantingut la mateixa postura política que el PSOE: demanar-li al PP que "es deixi d'excuses".





Concretament, Isabel Rodríguez ha dit: "Ja n'hi ha prou d'excuses, de tenir bloquejat a l'òrgan dels jutges, el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), més de mil dies".





El secretari d'Organització de PSOE, Sants Cerdán, havia rebutjat prèviament aquest dimarts la proposta que ha tornat a plantejar el líder del PP, Pablo Casado, de reformar ja la llei del Poder Judicial com a condició per pactar després la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), amb un nou sistema, en el qual a part dels vocals els triïn els jutges.





"Excuses i més excuses", ha sentenciat el 'número tres' del PSOE en un missatge a Twitter, recollit per Europa Press, en què exigeix als populars que "abandonin l'antipolítica, el filibusterisme institucional i compleixin amb les seves obligacions".





Segons el PSOE, l'única via que existeix per renovar el CGPJ és que el PP compleixi amb la legislació actual, que estableix que la renovació d'aquest òrgan s'ha de fer cada cinc anys, i que els 20 vocals han de ser elegits al Parlament per una majoria de tres cinquens -d'ells, vuit són juristes de reconegut prestigi i els 12, jutges o magistrats-.





CASADO RECLAMA UNA REUNIÓ IMMEDIATA





Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, havia proposat al president del Govern central, Pedro Sánchez, una reunió "immediata" per reformar el sistema d'elecció dels membres del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), un canvi legal que segons la seva opinió es podria rematar en mes i mig, i així poder acordar la renovació d'aquesta institució i d'altres que segueixen pendents (Tribunal Constitucional, Defensor de el Poble i Tribunal de Comptes, entre d'altres).





En un col·loqui al Fòrum Europa, Casado va negar que el PP estigui bloquejant la renovació del Consell, ja que va assegurar que el seu partit ha fet "tot el possible" per arribar a un acord i creu que "l'únic responsable" de la falta d'acord és el Govern de coalició. En aquest sentit, ha dit que no acceptarà que el PP sigui objecte de "campanyes de desprestigi" per aquesta falta de consens.