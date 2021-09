El Govern central no aclareix si Sánchez participarà a la taula de diàleg amb Catalunya

Isabel Rodríguez @ep





La ministra portaveu de Govern, Isabel Rodríguez, ha evitat aquest dimarts esclarir si el president de Govern, Pedro Sánchez, participarà a la taula de diàleg amb Catalunya que està previst que es convoqui pròximament.





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Rodríguez ha assegurat que encara s'està treballant en l'agenda d'aquesta trobada i en us components de la delegació que representarà a el Govern, malgrat que ERC ha instat aquest dilluns a Sánchez a participar igual que ho farà el president de la Generalitat, Pere Aragonès.





"Els equips estan compartint informació i creuant documents. S'estan conciliant agendes i veient el treball en assumptes concrets", ha respost la també ministra de Política Territorial.





En qualsevol cas, ha subratllat la "convicció" de el Govern i la seva "aposta ferma" pel diàleg i "el retrobament" a Catalunya. "Tenim una aposta ferma per recompondre ponts i reduir la distància afectiva entre els catalans i les catalanes", ha subratllat.





De fet, ha apuntat que la Memòria de la Fiscalia revela que, des que s'està "apaivagant" el clima polític, s'han reduït les investigacions i delictes d'odi motivats per ideologia. En concret, han baixat un 62 per cent a la ciutat de Barcelona i un 27 per cent en tot el territori nacional, ha assegurat.





A més, ha apuntat que el Govern vol que Catalunya "participi" de l'"horitzó de recuperació i transformació" cap al qual ha assegurat que avança Espanya.