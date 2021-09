Aragonès i la majoria de consellers assistiran a la manifestació de la Diada

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la majoria dels consellers del Govern assistiran a la manifestació de la Diada de dissabte convocada per l'ANC sota el lema 'Lluitem i guanyem la independència'.





Aragonès amb els consellers @ep





En roda de premsa posterior a del Consell Executiu, la portaveu de Govern, Patrícia Plaja, ha destacat que Aragonès porta acudint a manifestacions de la Diada des que és adolescent i ha puntualitzat que el titular d'Interior, Joan Ignasi Elena, no estarà perquè estarà treballant en el centre de coordinació perquè la manifestació es desenvolupi amb normalitat i sent un

"Exemple de civisme", com creu que han estat sempre les mobilitzacions de l'11 de setembre.





També ha anunciat que el s actes institucionals de la Diada organitzats per la Generalitat i el Parlament estaran dedicats a l'violoncel·lista Pau Casals amb motiu del 50 aniversari de la seva intervenció a l'ONU i tindrà com a lema la cita del músic 'Som fulles d'1 MATEIX arbre i l'arbre és la humanitat '(Som fulles d'un mateix arbre i l'arbre és la humanitat).





Plaja ha destacat que Govern i Parlament volen que la Diada d'aquest any sigui una jornada d'autoafirmació de la Catalunya plural i diversa: "És temps de treballar conjuntament per construir un país on absolutament tot sigui possible sense cap tipus d'exclusió".





El primer acte serà el dijous a les 20.15 hores al Vendrell (Tarragona), municipi natal de Casals, on Aragonès lliurarà la Medalla d'Or de la Generalitat a l'activista Arcadi Oliveres a títol pòstum ia la oceoneògrafa Josefina Castellví, que recolliran familiars de tots dos premiats.





Divendres a les 18.00 hores se celebrarà el lliurament de la Medalla d'Honor de Parlament, que reconeixerà a les "víctimes de la repressió" de l'1-O, i aquest mateix dia a les 21.00 Aragonès farà el tradicional discurs institucional amb motiu de la Diada des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau.





ACTE INSTITUCIONAL





El dissabte 11 de setembre, dia de la Diada, els membres de la Generalitat participaran en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova a Barcelona i a les 22.00 hores es celebrarà l'acte institucional a les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc.





Aquest acte comptarà amb la direcció artística de l'actriu i directora Marta Bayarri, i la direcció musical de Jofre Bardagí, i tindrà com a eixos principals "els valors de la pau, la justícia, la llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat "en record de la intervenció de Casals davant l'Assemblea General de l'ONU.