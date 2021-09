La probabilitat de morir per Covid-19 augmenta un 1.540% si no estàs vacunat

El Departament de Salut i Serveis Humans de Carolina de Nord va publicar ahir noves dades en l'informe setmanal de vigilància respiratòria que mostra que les persones no vacunades tenien 15,4 vegades, o 1540% més probabilitats de morir de COVID-19 que els que si estan vacunats.





Dosi de la vacuna de Pfizer @ep





L'informe de vigilància respiratòria d'aquesta setmana és el primer a proporcionar dades de la taxa de mortalitat ajustada per edat per el COVID-19. Ajustar per edat és una forma de fer comparacions més justes entre persones vacunades i no vacunades perquè la població vacunada és més gran que la població no vacunada i les persones grans tenen més probabilitats de morir de COVID-19. Les dades són preliminars i estan subjectes a canvis a mesura que es notifiquin casos i morts addicionals.





Segons els resultats, les persones no vacunades també tenien 4.4 vegades, o 440% més probabilitats de contraure COVID-19 que les persones vacunades. La diferència entre els adolescents vacunats i no vacunats va ser encara més gran, i les persones no vacunades de 12 a 17 anys tenien 6.3 vegades, o 630% més probabilitats de contraure COVID-19 que les persones vacunades en el mateix grup d'edat.





"La gran majoria de les persones que moren amb COVID-19 no estan vacunades. Si no està vacunat, no esperi fins que sigui massa tard", assegura Mandy K. Cohen, Secretària del Departament de Salut i Serveis Humans de Carolina de Nord. "Les vacunes autoritzades i aprovades s'han sotmès a rigorosos assajos clínics i han complert amb els estàndards científics. Milions d'habitants de Carolina de Nord han estat vacunats de forma segura", sentencia.





Va haver-hi 187 morts entre persones no vacunades menors de 65 anys, en comparació amb vuit morts entre persones vacunades menors de 65 durant el període de quatre setmanes que va durar l'estudi. De la mateixa manera, hi va haver 215 morts entre persones majors de 65 anys no vacunades, en comparació amb 67 morts entre persones majors de 65 anys vacunades.