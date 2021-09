La Urbana de Barcelona ha desallotjat 271.000 persones d'aglomeracions nocturnes des de juny

Intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez - AJUNTAMENT DE BARCELONA





L'intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, ha explicat que des del mes de juny s'han desallotjat 271.000 persones de 2.080 espais diferents per les aglomeracions nocturnes a la ciutat de Barcelona.





Segons ha explicat en una roda de premsa aquest dimarts, el focus principal de el cos ha estat gestionar l'espai públic, ja que hi ha hagut "dinàmiques de concentracions per consumir alcohol a les vies públiques".





"El fet que no hi hagi alternatives clares d'oci nocturn ens ha complicat molt la feina. La gent jove freqüenta espais i no tenen altres alternatives", ha afegit.





Velázquez ha expressat que s'han denunciat les conductes "sempre que les condicions de seguretat ho han permès", i s'han imposat 7.612 denúncies per dinàmiques d'incivisme o consum d'alcohol als carrers, i 3.088 denúncies a persones que no utilitzaven mascareta o no respectaven les distàncies de seguretat.





REFORÇ DE PERSONA





L'intendent major ha manifestat que un total de 283 agents han treballat per mitja durant les nits de divendres i dissabte i, d'aquests, una part són "els agents als quals els toca treballar, i una altra part són en serveis d'hores extres" .





Ha afegit que a l'octubre s'incorporaran nous agents de la Guàrdia Urbana de la nova promoció i el seu objectiu és "reforçar els serveis que es consideren ara més prioritaris, com els serveis de nit o els serveis especials".