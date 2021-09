Una taula de dubtes: sense data, sense ordre del dia i sense confirmació de Sánchez

@EP





Som a la segona setmana de setembre i, després d'unes convivències a la Garrotxa per acostar posicions entre JxCat i ERC, el Govern ja està a punt per encarar un nou curs polític. L'agenda d'aquest mes ve marcada -a banda de la polèmica per l'ampliació de l'aeroport del Prat- per la Diada i la taula de diàleg, la qual es va acordar el passat mes de juny durant el "retrobament" entre Sánchez i Aragonès.





Segons es va dir a la reunió de principis d'estiu, la nova cita entre els presidents de l'executiu català i espanyol seria la setmana del 13 de setembre. Ara bé, una vegada passades les vacances, les agendes d'ambdós governs encara no han fet "match" i no s'han posat d'acord per trobar una data i establir un ordre del dia per una taula que, segons indiquen les últimes informacions, pot ser que no compti amb la presència del president de l'Estat.





Tal com apunten fonts de la Generalitat, la trobada podria ser el dijous 16 de setembre o el divendres 17, encara que des de la Moncloa no han confirmat cap data. En una entrevista a RNE aquest dilluns, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmat que "estan treballant en el desenvolupament de la reunió entorn de la tercera setmana de setembre". Rodríguez també ha aclarit que encara queden qüestions per tancar perquè "volem que sigui una reunió de feina" i "no quedar-nos en el titular". De moment els contactes es vehiculen a través de l'equip del ministre de la Presidència, Félix Bolaños.





¿SÁNCHEZ, SÍ, O SÁNCHEZ, NO?





Malgrat que en un principi es donava per fet que Pedro Sánchez assistiria a la taula de diàleg, ara la seva presència està en un dubte constant i ningú, de moment, s'ha atrevit a confirmar si hi acudirà. Així, el Gobierno aquest dimarts ha informat que "encara no està decidit", tot i que Rodríguez, a l'entrevista a Las Mañanas de RNE, ha explicat que la presència o no de Sánchez dependrà dels continguts que s'abordin a la taula, els quals no estan tancats.





El que sí que se sap, però, és que el president de l'Executiu es deixarà veure en el Consell de Ministres el pròxim dimarts, a la sessió de control del Congrés, el dimecres, i a una cimera mediterrània a Atenes, el divendres. Per tant, si Sánchez s'ha de reservar un dia per seure a la taula de diàleg, juntament amb Aragonès, hauria de ser el dijous 16 de setembre.





UNA TAULA DE DIÀLEG SENSE SÁNCHEZ?





Una altra opció a contemplar és que a la cita hi falti el cap de l'Executiu. Quan es va reunir la taula per primera vegada, les parts van acordar que els presidents assistirien a la reunió per ratificar acords, malgrat que el Govern i l'Estat podrien decidir la composició a la seva voluntat. En aquest cas, ni la Moncloa ni la Generalitat -tret de Pere Aragonès que presidirà la trobada- tenen clars els membres de la delegació que hi enviaran.





Si bé, tot apunta que per la part catalana al president del Govern l'acompanyaran la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, a l'espera que Junts designi els seus representants governamentals. Artadi ja ha avisat aquest dilluns que fins que Sánchez no es pronunciï, el partit no decidirà quins dels seus membres hi participaran.







S'ha de tenir en compte que, tal com es va defensar l'any passat, la delegació catalana ha de ser paritària en qüestió de gènere i també entre els dos socis que conformen el Govern.





JXCAT ACUSA SÁNCHEZ DE "MENYSTENIR" LES INSTITUCIONS CATALANES





El partit que s'ha mostrat més molest per la incertesa de Sánchez ha estat JxCat. Aquest dimarts, el soci de Govern ha acusat al president de l'Estat de "menystenir les institucions catalanes" per no concretar encara si anirà a la taula.





En una compareixença davant la premsa, la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, ha afirmat que "Sánchez sempre té una excusa per no reunir la taula de diàleg perquè no té cap proposta política a fer". Sales ha remarcat que "si és una taula de negociació està clar que Sánchez ha de venir".





Per la seva part, el president d'ERC, Oriol Junqueras, va animar la setmana passada a l'independentisme a posar "tota la intensitat i les ganes" en la taula de diàleg i va recomanar al govern de l'Estat a prendre's "seriosament" la reunió.