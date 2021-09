El Centre Galego de Barcelona pot desaparèixer per manca de suport públic després de 129 anys

Centre Galego de Barcelona / @ Instagram







Els costos de les activitats, com les classes de gallec, i sobretot la reforma de la façana de l'edifici històric on té la seu estan darrere d'unes despeses que no pot mantenir només amb l'ajuda dels seus 3.500 socis, indica la institució .





El Centre Galego de Barcelona ha advertit de la seva possible desaparició per motius econòmics a l'haver arribat a una "situació límit" pels "altíssims" costos de les activitats que allí es desenvolupen i la caiguda "dràstica" dels ingressos "en no comptar amb el suport de l'administració".





GAIREBÉ 130 ANYS D'HISTÒRIA





En un comunicat, el president de centre, Carlos Madianes, assegura que l'entitat no rep suports econòmics de la Xunta des de fa tres anys "tot i que sempre hi va haver una bona relació de col·laboració" i denuncia que l'Ajuntament de Barcelona és a l'actualitat "l'única administració" que col·labora econòmicament.





El responsable del Centre Galego de Barcelona, fundat l'any 1892, sosté que l'entitat va presentar "diversos projectes" de difusió de la cultura gallega, alguns associats a la promoció del Xacobeo, però la falta de "suport econòmic" de la Xunta farà que sigui "impossible portar-los a terme".





CLASSES DE GALLEC A BARCELONA





A més, el centre apunta als problemes econòmics associats al desenvolupament de les activitats que organitza, com les classes de llengua i cultura gallega, que suposen "despeses de professorat" i de manteniment de l'edifici.





En aquest sentit, assenyalen la rehabilitació de la façana de l'immoble on té la seva seu, la Casa Joan Güell, un edifici de l'any 1865 obra de Pere Casany que està catalogat com d'Interès Urbà en el catàleg de béns d'interès patrimonial de la capital catalana.





MILERS DE SOCIS





"És impensable que totes aquestes despeses es puguin cobrir amb quotes de socis o amb l'ajuda que aporta l'Ajuntament de Barcelona", incideix Carlos Medianes, que sosté que el consistori barceloní és "l'única administració que actualment col·labora econòmicament amb l'entitat".





Així les coses, adverteixen que l'entitat no pot sostenir-se exclusivament en les quotes dels 3.500 socis amb què compta en aquests moments, "la majoria" d'ells pensionistes i per als quals el centre és un lloc "de reunió, convivència i manteniment dels llaços amb la seva terra d'origen ".