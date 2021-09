L'oci nocturn reclama nous ajuts davant les pèrdues de més de 5.000 milions

@EP





El sector de l'oci nocturn ha exigit a la Generalitat ajudes per valor de 50 milions d'euros durant la reunió que han mantingut Fecalon, el Gremi de Sales de Festa i Discoteques de Barcelona i l'Associació de Sales de Concerts amb la Conselleria d'Empresa aquest dimarts .





Segons un comunicat de Fecalon aquest dimarts, el Govern ha confirmat la que serà la cinquena ajuda que rebrà el sector, tot i que "no ha pogut precisar els fons que es destinaran a la mateixa", ja que depèn de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i la de Presidència.





Ha recordat que l'oci nocturn és l'únic sector empresarial tancat en l'actualitat, que ja suma 18 mesos d'inactivitat i que acumula pèrdues per valor de més de 5.000 milions d'euros des de l'inici de la pandemia. Fecalon ha subratllat que "no pot donar-se una obertura parcial, ni que estigui amenaçada per un nou tancament total ", que assegura que pot comportar l'estigmatització del sector.





Ha transmès a la Generalitat que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) finalitzen el pròxim 30 d'octubre "que els empresaris d'oci nocturn necessiten una planificació per poder contractar, no tan sols al seu personal, sinó a la programació a nivell artístic" .

Les patronals del sector no descarten que si el 15 d'octubre continua el tancament, hagin de "sol·licitar una sisena ajuda".