La Generalitat autoritza les manifestacions en moviment just abans de la Diada

@EP





La Generalitat, a través d’un informe de l’Agència de Salut Pública, ha aprovat aquest dimarts canvis en els criteris reguladors del dret de reunió amb la finalitat de fer compatible el dret de manifestació amb la preservació del dret a la salut.





En relació a actualment, s’elimina l’obligatorietat de fer concentracions estàtiques sense desplaçament de la capçalera ni de la resta d’assistents, així com el tancament dels accessos al transport públic més propers. L'autorització entrarà en vigor aquest divendres i arriba pocs dies abans de la manifestació de l'ANC pel centre de Barcelona el proper dissabte amb motiu de l'Onze de Setembre, que es preveu que es desplaci des de la plaça Urquinaona a l'Estació de França.





No obstant, se segueix demanant una distància d’1,5 metres entre assistents llevat que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència, així com mantenir un control d’aforament per adequar el número d’assistents al compliment de l’espai mínim per persona. L’informe també demana limitar l’ús de pancartes o altres objectes compartits, així com mesures d’higiene com l’ús obligatori de la mascareta o fomentar l’ús de gels hidroalcohòlics.