On es pot comprar la nova Nocilla Noir?

És un clàssic de totes les berenars per a nens, o no tan nens. La crema de cacau i avellanes per excel·lència del nostre país, Nocilla, ha fet un pas endavant per investigar en nous sabors més intensos i ha llançat la seva versió amb xocolata negra.







Sota el nom de Nocilla Noir, Idilia Foods -la marca que engloba firmes com Nocilla, ColaCao, Paladí o Okey- ha volgut rellançar al mercat per portar un producte "més healthy", com ja ho ha fet amb la Nocilla sense sucre. No obstant això, l'ingredient principal segueixen sent el sucre, fet que provoca que el resultat final no sigui tan saludable.





Aquest pot tan apetitós, segons hem pogut saber, només es pot comprar al Carrefour i en els supermercats d'El Corte Inglés per un preu que ronda els 2,50 €. Ara ja saps on anar si et vols donar un caprici.